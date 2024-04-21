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洛杉磯環球影城小火車事故 15人受傷、1人重傷搶救

洛杉磯訊
環球影城小火車事故，造成15人受傷、1人重傷。（Fox電視台）
環球影城小火車事故，造成15人受傷、1人重傷。（Fox電視台）

洛杉磯知名景點好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood），20日晚的小火車遊覽發生交通事故，造成15人受傷，其中1人重傷送往醫院治療，事故原因仍在調查中。

據KTLA5電視台等多家媒體報導，洛杉磯縣消防局稱，20日晚9時13分左右，當局對環球影城的一起事故做出回應。一輛遊覽攝影棚的小火車（studio tour tram）發生車禍，急救人員在現場發現15人受傷。當局稱，多數人輕傷，但至少一人重傷，他們都被送往當地醫院接受治療。目前尚不清楚小火車發生交通事故的原因，或是否涉及其他車輛。

環球影城內的小火車遊覽，是這家主題樂園最受歡迎的項目之一。小火車帶領遊客進行一小時的外景之旅，參觀好萊塢歷史上一些最具標誌性的電影場景。在整個遊覽過程中，遊客可以體驗多種互動元素，包括電子動畫、3D動作、特效攝影棚等。自1964年首次亮相以來，今年小火車遊覽項目迎來60周年。

環球影城發言人就這起事故發表聲明稱，洛縣消防局證實，20日晚主題公園發生一起電車事故，造成多人輕傷，影城正在努力為客人提供支持，並了解導致事故發生的原因。據悉，加州公路巡警局（California Highway Patrol）的官員將著手調查這起事故。

小火車遊覽是這家主題樂園最受歡迎的項目之一。（環球影城官網）
小火車遊覽是這家主題樂園最受歡迎的項目之一。（環球影城官網）

環球影城 洛杉磯 好萊塢

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