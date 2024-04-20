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迎接世界地球日 洛杉磯市長植樹打造綠色

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迎接世界地球日 洛杉磯市長植樹打造綠色

洛杉磯訊
世界地球日前夕，洛杉磯市長貝斯（中）參加植樹建造綠色洛杉磯。（市長辦公室提供）
世界地球日前夕，洛杉磯市長貝斯（中）參加植樹建造綠色洛杉磯。（市長辦公室提供）

在世界地球日（4月22日）到來之前，洛杉磯市正在努力將公園改造成更永續和復原力的地方，以幫助應對氣候變遷。 洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）20日與社區成員一起在格里菲斯公園清除入侵物種並種植本土植物。該公園是美國最大的城市野外公園，政府繼續將公園轉變為更具永續性和復原力的場所，以應對氣候變遷。

貝斯市長表示：「氣候危機是當代面臨的最大挑戰之一，要求我們不僅努力改造城市，還要改變人們應對這場危機的方式。只有齊心協力，我們才能真正遏制氣候變遷的影響，使洛杉磯成為一個更綠色、更永續、更有彈性的未來城市。」

她感謝所有參與地球日慶祝活動的志願者，感謝他們努力讓公園更健康、更可持續，讓所有洛杉磯人都能享受。

貝斯市長與市議員 Nithya Raman、休閒和公園總經理 Jimmy Kim 以及氣候解決組織和城市植物組織的代表一起出席。市政府部門整個月都會主辦和參加地球日活動，以慶祝地球日並鼓勵社區參與，提高對氣候變遷的認識。

在前市長維拉萊戈薩(Antonio Villaraigosa) 和賈西提(Eric Garcetti) 工作的基礎上，貝斯市長能夠在洛杉磯繼續在氣候方面發揮領導作用的同時提供重大投資。她在2024 年城市狀況演講中宣布成立新的氣候內閣，該內閣將為城市各部門帶來新一輪的問責制，以便與所有各方合作，實現洛杉磯到2035 年實現100%清潔能源的目標城市機構。

洛杉磯 氣候變遷 投資

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