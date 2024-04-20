洛縣警局零元購執法隊 誘捕600嫌追回900萬贓物

洛縣警局零元購執法隊初見成效。(FOX截圖)

「零元購」是洛杉磯 縣近年來孳生的一顆毒瘤，引起許多商家和顧客的擔憂。從2022到2023年，商店竊盜率增加了約 80%。基於此現象，洛杉磯縣警局（LASD）於2023年9月成立了一個專責執法隊，以遏制不斷增加的「零元購」案件。

重罪零元購執法隊（The Major Crimes Retail Task Force）目前正在洛杉磯縣大型商店進行秘密誘捕行動，以逮捕犯罪嫌疑人。華人聚居城市羅斯密（Rosemead）是LASD最近駐紮的地點之一，警員Miguel Kanemoto在接受KTLA採訪時表示，「羅斯密的Target和沃爾瑪 超市是這裡進行零元購發生的主要地點。」

日裔警員金元（Kanemoto）指出，LASD 正在改變其打擊零元購的策略，警員會透過視訊監控來監視可疑人員，然後觀察他們在商店裡的舉止，是否會觸碰和藏匿任何商品。他說，「警員還會識別那些可能帶著空背包進入商店的可疑人士」。

根據金元的分享，最近一次的誘捕行動逮獲16名嫌疑人，他們搶走價值數千元的商品而被捕。金元說，竊賊的零元購目標通常是衛生用品、電子產品以及商店靠進出口處貨架上的商品。

零元購不僅影響商家的正常秩序，有時還會傷害店員和顧客，造成更惡劣的影響。有在羅斯密購物廣場消費的顧客表示，不少商店員工已經對入店行竊的增加感到無能為力。沃爾瑪顧客Jesse Frescas在接受採訪時表示，商店的收銀員告訴她，店裡有非常多零元購行為，而員工難以阻止這些零元購。

一名被誘捕的嫌疑人身負未執行的逮捕令。LASD天普 市分局（Temple Sherriff’s Station）局長Jorge Meza 表示，許多被捕的零元購嫌犯都是慣犯，「我們已經逮捕了幾個嫌犯，之前也有過類似的誘捕行動，分布在當地的購物中心。」

自LASD成立重罪零元購執法隊以來，已有 600多名嫌疑人被逮捕，並且追回了近900萬元的被盜商品。洛縣警局重案處( LASD Major Crimes Bureau)代理處長皮科克 (Rob Peacock) 表示，「重大犯罪零元購執法隊、洛杉磯縣地方檢察官辦公室（LADA）正在和地方執法機構合作，繼續努力解決這些對商界產生重大影響的明目張膽的搶劫和盜竊事件。我們不僅鎖定單個盜竊犯，還監視犯罪鏈中的幫兇，包括接應的司機、窩藏犯以及出售被盜商品的夥伴。所有參與零售盜竊的人要知道，罪有應得，我們將使用一切資源來識別、追捕和逮捕這些嫌犯。」