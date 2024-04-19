台灣繼光香香雞 攜手TPLUS飲品進入南加州

台灣炸雞連鎖巨頭繼光香香雞歷經兩年籌備，攜手手搖飲品牌TPLUS正式進軍美國，哈仙達崗開設首間海外分店,推出融合台、日、韓、泰等亞洲風味限定炸雞等。（記者張庭瑜/攝影）

台灣知名連鎖餐飲品牌繼光香香雞，歷經近兩年籌備插旗美國南加州 ，在哈仙達崗（Hacienda Heights）開設第一家海外分店，以獨特配方的現炸鹹酥雞，多年來深受台灣民眾喜愛。為迎合美國消費者的口味，繼光香香雞特別推出融合台、日等多國特色的炸雞漢堡，更攜手台灣知名手搖飲品牌「TPLUS」，將最道地的台式飲品引進美國，希望透過現炸鹹酥雞、漢堡，讓美國民眾品嚐到最道地的台式風味。

影音：記者張庭瑜拍攝

繼光香香雞創業超過50年，在全球已部署超過五百家分店，遍及馬來西亞、加拿大、菲律賓等地，是熱門商場裡最受歡迎的美食攤位之一。這次進軍美國的計畫，因為疫情 延宕了三年，直到解封後才得以重啟。2024年春天，繼光香香雞終於在東洛杉磯的華人聚集區開設了美國首發店。

美國區總監陳癸玲介紹到，繼光香香雞的招牌除了獨特的沾醬，還有與眾不同的粉漿配方。有別於一般炸雞店使用的地瓜粉，繼光香香雞採用經過反覆試驗、找出黃金比例的特製粉漿，炸出的雞排酥而不膩、鬆脆可口，成為繼光香香雞五十年來始終如一的經典風味。除了主打炸物，繼光香香雞也攜手台灣知名手搖飲品牌「TPLUS」，將最道地的台式飲品引進美國。此次合作推出的「香芋波霸鮮奶」等飲品，採用台灣香芋與鮮奶，搭配軟Q有嚼勁的手工波霸，讓美國民眾品嚐炸雞的同時，一併感受台式飲品的獨特魅力。

繼光香香雞的美國一號店設計風格以亮橘色為主，店內裝潢明亮寬敞，佔地超過5000呎，，並設有自助點餐機與開放式廚房。店員具備多語言能力，能用西班牙語、英語和中文服務顧客，消費者也可在自助點餐機前選擇喜愛的餐點，透過開放式廚房觀察製作過程，感受到濃濃的人情味與飲食文化。

陳癸玲表示，為了深入了解美國市場，繼光香香雞更在正式展店前進行了長達數月的觀摩，走訪美國各大城市，研究當地飲食文化和消費習慣，希望能夠開發出符合美國口味的產品。透過實地探訪當地排隊人氣店、體驗美式炸雞的上餐模式、觀察顧客喜好等，繼光香香雞累積了大量寶貴的市場洞見和消費者喜好資訊，為後續展店提供了實戰方向。而爾灣已確定為第二家分店的位置。

陳癸玲說「希望能把台灣50年的好味道，原汁原味地呈現在美國」，也是繼光香香雞進軍美國的初心。無論是嚴選當地優質食材，或是秉持對美食的那份嚴謹，繼光香香雞希望透過一盒盒現炸鹹酥雞、一個個創意口味的漢堡，讓美國民眾品嚐到最道地的台式風味。