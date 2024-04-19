我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山動物園恐無財力 接受中國大熊貓

《美國偶像》曼迪莎猝逝家中 曾談自己心理健康問題

迎接黃埔建校百年 南加退伍軍人協會訪世報

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
理事長楊震南（左四）率團拜會世界日報于趾琴社長（左五），介紹5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100週年活動，活動籌備，期望透過活動凝聚僑胞、傳承愛國精神、提升中華民國國際能見度。（記者張庭瑜/攝影）
理事長楊震南（左四）率團拜會世界日報于趾琴社長（左五），介紹5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100週年活動，活動籌備，期望透過活動凝聚僑胞、傳承愛國精神、提升中華民國國際能見度。（記者張庭瑜/攝影）

迎接黃埔建軍100周年，中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南一行15人，4月19日拜會世界日報社長于趾琴。楊震南期望藉此慶祝活動凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞，傳承愛國精神，並提升中華民國國際能見度；于趾琴社長對南加州退伍軍人協會多年來給予世界日報的支持表示感謝，並期望未來雙方能有更多的活動交流。

楊震南表示，慶祝黃埔建軍100週年大會暨「群星會懷舊歌舞演出」將於5月5日在洛僑中心舉辦，協會希望藉此機會讓大家重溫60、70年代的時光，緬懷過去，展望未來。活動精心籌備節目內容，邀請多位知名歌手演唱鄧麗君與蔡琴的歌曲，袁奇舞蹈團、楊鳳天舞蹈團、梁泉老師指導的舞蹈隊等團體也將參與演出。壓軸節目則由退伍軍人合唱團演唱愛國歌曲「藍天白雲」、「中華民國頌」，並帶領全場觀眾一同高歌，為中華民國祝壽。

大會準備了132項豐富獎品供現場來賓抽獎，包括中華航空公司提供的一張洛杉磯至台北的往返機票，以及中華民國眷村文化發展總會文史小組召集人郭克智捐贈的一台65吋高級LED彩色電視機等。活動將由鄭蓮雲與楊家淦擔任大會主持，冷嫚琪與紀月恆負責主持綜藝節目。目前已發出上百張門票，活動當天現場也將備有票券，歡迎民眾踴躍參加。

洛杉磯中華民國退伍軍人協會成立宗旨是凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞。未來協會將每年以「中華民國退伍軍人節」的名義在10月31日榮民節舉辦慶祝或教育活動，讓主流社會更容易理解，並持續為僑社服務，傳承愛國精神。

本次參訪人員還有南加州分會副理事長張靖國、秘書長王北寧、財務組陳馬克、活動組趙善儀及陳飛虎、聯絡組麥仁華與怯台容、攝影組楊毓英、電腦文件編輯于仁豪、僑務委員暨募款召集人徐菡美、僑務諮詢委員暨慶祝大會主持人鄭蓮雲、國民黨美西南支部主委暨僑務諮詢委員楊家淦、綜藝節目主持人紀月恆、旗隊召集人王聖階以及舞台藝術指導暨僑務顧問賴泱璇等。

中華民國 加州 南加

上一則

電腦遇駭要給FBI交保護費？南加華男專騙長者被捕

延伸閱讀

若當選檢察長 霍克曼絕不縱犯

若當選檢察長 霍克曼絕不縱犯
黃埔建軍百年慶祝會 5月5日群星匯聚洛城

黃埔建軍百年慶祝會 5月5日群星匯聚洛城
霍克曼訪洛杉磯世報：上任即廢賈斯康縱容犯罪政策

霍克曼訪洛杉磯世報：上任即廢賈斯康縱容犯罪政策
南加銘傳校友會年會 200嘉賓祝賀

南加銘傳校友會年會 200嘉賓祝賀
退協南加州分會 拜會羅省中華會館

退協南加州分會 拜會羅省中華會館
北加世華辦月會 布袋戲偶展台味

北加世華辦月會 布袋戲偶展台味

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺