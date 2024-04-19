迎接黃埔建校百年 南加退伍軍人協會訪世報
迎接黃埔建軍100周年，中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南一行15人，4月19日拜會世界日報社長于趾琴。楊震南期望藉此慶祝活動凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞，傳承愛國精神，並提升中華民國國際能見度；于趾琴社長對南加州退伍軍人協會多年來給予世界日報的支持表示感謝，並期望未來雙方能有更多的活動交流。
楊震南表示，慶祝黃埔建軍100週年大會暨「群星會懷舊歌舞演出」將於5月5日在洛僑中心舉辦，協會希望藉此機會讓大家重溫60、70年代的時光，緬懷過去，展望未來。活動精心籌備節目內容，邀請多位知名歌手演唱鄧麗君與蔡琴的歌曲，袁奇舞蹈團、楊鳳天舞蹈團、梁泉老師指導的舞蹈隊等團體也將參與演出。壓軸節目則由退伍軍人合唱團演唱愛國歌曲「藍天白雲」、「中華民國頌」，並帶領全場觀眾一同高歌，為中華民國祝壽。
大會準備了132項豐富獎品供現場來賓抽獎，包括中華航空公司提供的一張洛杉磯至台北的往返機票，以及中華民國眷村文化發展總會文史小組召集人郭克智捐贈的一台65吋高級LED彩色電視機等。活動將由鄭蓮雲與楊家淦擔任大會主持，冷嫚琪與紀月恆負責主持綜藝節目。目前已發出上百張門票，活動當天現場也將備有票券，歡迎民眾踴躍參加。
洛杉磯中華民國退伍軍人協會成立宗旨是凝聚旅美退伍軍人、眷屬及認同中華民國的僑胞。未來協會將每年以「中華民國退伍軍人節」的名義在10月31日榮民節舉辦慶祝或教育活動，讓主流社會更容易理解，並持續為僑社服務，傳承愛國精神。
本次參訪人員還有南加州分會副理事長張靖國、秘書長王北寧、財務組陳馬克、活動組趙善儀及陳飛虎、聯絡組麥仁華與怯台容、攝影組楊毓英、電腦文件編輯于仁豪、僑務委員暨募款召集人徐菡美、僑務諮詢委員暨慶祝大會主持人鄭蓮雲、國民黨美西南支部主委暨僑務諮詢委員楊家淦、綜藝節目主持人紀月恆、旗隊召集人王聖階以及舞台藝術指導暨僑務顧問賴泱璇等。
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