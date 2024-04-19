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橙縣2女慣犯零元購 母嬰產品成贓物氣憤又心疼

洛杉磯訊
贓物中有許多藥品和母嬰產品，包括產前維生素（Mission Viejo警方提供）
贓物中有許多藥品和母嬰產品，包括產前維生素（Mission Viejo警方提供）

位於橙縣的華人聚居區米慎維埃和（Mission Viejo）發生零元購事件，竊賊是兩名女性，被捕時攜帶價值約2000元的Target商品，其中包含許多母嬰產品，引發了網友的熱議，有網友表示「氣憤又心疼」。

根據米慎維埃和警方在社媒平台Instagram的發帖，在米慎維埃和警員、社區服務部門（Community Services Unit）和Target損失預防針部門的三房合作下，警方在四月初成功逮捕了一些有組織的涉及零售盜竊的犯罪嫌疑人。警方表示，其中有兩名女性嫌犯因涉嫌在橙縣南部的三家商店盜竊而被捕。警方還指出，他們收回了價值約2000元的商品，並將其退還給受影響的零售商。

警方的發文指出，兩名嫌犯均因入店行竊、組織零售竊盜和共謀罪被捕。其中一名嫌犯先前曾多次被定罪，包括盜竊、特大盜竊和入室盜竊，刑滿釋放後正在接受社區監管 (post-release community supervision)。另一名嫌犯則因盜竊、毒品、以及抵抗警員等罪名而持有五張有效逮捕令。警方尚未公布這兩名女性嫌犯的具體身分信息。

警方在發文中分享了一些贓物的圖片，包括感冒藥、維生素、母嬰用品、水果、紅酒等日常品，和冰毒管等違禁品。貼文寫到，「別擔心，她們還被指控擁有冰毒管和使用欺詐性殘疾人停車牌。」警方表示，嫌犯已經承認用偷來的商品交換毒品。

在警方的發帖下，許多網友參與了討論，贓物中的母嬰產品引起了許多網友熱議，有網友認為嫌犯估計初為人母，因為零元購了寶寶食品、維生素等，有網友指出無論嫌犯是什麼境遇都不應該通過偷竊的方式獲得資源，不少網友為嫌犯可能擁有的小孩感到惋惜，表示「氣憤又心疼」。

兩名女竊賊在橙縣Target零元購價值近2000元的商品（Mission Vie...
兩名女竊賊在橙縣Target零元購價值近2000元的商品（Mission Viejo警方提供）

毒品 橙縣 Target

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