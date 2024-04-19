電腦遇駭要給FBI交保護費？南加華男專騙長者 被捕

專騙長者，華男被捕。（示意圖，Pexels）

安大略（Ontario）警方18日發布消息，一名阿罕布拉 市（Alhambra）華裔男子涉嫌詐騙老年人被捕。警方截獲其詐騙所得的贓款50萬元，已悉數歸還部分受害者。

根據安大略警方的描述，警方今年1月末開始對嫌疑人于惠明（Huiming Yu，音譯）進行調查。當時安大略地區禁毒小組（Ontario Regional Interdiction of Narcotics，ORION）截獲了來自全美各地寄來的與詐騙案相關的包裹，這些包裹收貨地址為南加州 幾家藥店。

調查人員發現，這些包裹上收件人的名字均為假的，而在于惠明精心設計的騙局中，受害長者被告知他們的電腦被駭客攻擊，他們需要聯邦調查局（FBI）的保護，不過要收取費用來解決這些問題。接下來，受害人將現金郵寄給他。

于惠明目前在西谷拘留中心（West Valley Detention Center）落案，被控設置騙局盜竊（theft by false pretense）。

警方表示，約有30名受害人上當受騙，目前警方已經將約50萬元贓款還給其中的受害人。警方還提醒民眾，「保持警惕。」「通過確認對方身分，做研究，避免接受推銷的產品，如果不確定可以詢問他人。向警局報告任何可疑行為。」

民眾若有本案任何相關信息，可以致電安大略警局：909-986-6711，或致電警員Jose Valencia：909-408-1606.