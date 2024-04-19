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千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

好市多（Costco）的美食廣場以量大便宜著稱，深受消費者喜愛，其中一款組合披薩（combo pizza）用料紮實，鋪滿了義大利辣香腸、香腸和蔬菜，每片售價僅1.99元；然而好市多在2020年選擇下架了這款美食，當時許多消費者都深表遺憾。不過，近日根據好市多員工在社交網站上透露，這款超人氣產品將於近日回歸。

在好市多的Reddit頁面上，充斥著要求其重新推出「組合披薩」的請求。好市多粉絲們甚至發起了一份請願書，要求這款美食重新上架，該請願書已經獲得了1萬8000個簽名。請願書中寫道：「好市多美食區在全國範圍內停售組合披薩不僅令人悲傷，而且完全是瘋狂和錯誤的。」

不過，就在近日，一位好市多員工在Reddit上分享了一個令人興奮的消息：組合披薩終於要隆重回歸了。該員工還曬出了好市多內部的備忘錄，宣稱該公司很快就會在熟食區首次推出外帶烘焙「組合披薩」。 該員工寫道，這些新披薩預計將在四月或是五月在全國推出。備忘錄中沒有列出定價細節和確切的發布日期。

這引發了許多好市多粉絲的熱烈反響，許多人紛紛表示，很幸運能夠重新吃到「組合披薩」，不過也有不少網友稱，「我們想在美食區吃到新鮮烘烤的組合披薩，而不是冷凍食品。」組合披薩即將回歸的消息也令許多華人粉絲興奮，居住在南加的好市多忠實粉絲董小姐說，「組合披薩是我以前的最愛，上面鋪著青椒、橄欖、蘑菇和辣香腸，是吃過的好市多最好吃的披薩，自從下架之後，一直都很懷念。」

目前，好市多還未官宣「組合披薩」的重新上架。雖然組合披薩還未回歸，不過好市多在過去一年內，重新推出了其他幾種深受粉絲喜愛的美食，例如洋蔥丁是熱狗的熱門配料，在新冠疫情期間從菜單中撤下後，去年春天又捲土重來。該零售商還於 2023 年 5 月在美食廣場重新推出了其深受喜愛的雞肉凱撒沙拉。

一位員工透露，好市多combo pizza將於近日回歸。（Reddit)
一位員工透露，好市多combo pizza將於近日回歸。（Reddit)
組合披薩曾是好市多美食廣場的超人氣美食。（Shutterstock）
組合披薩曾是好市多美食廣場的超人氣美食。（Shutterstock）

好市多 義大利 疫情

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