金價暴漲引「囤金熱」 專家警告投機性

Costco對金條實行限購，每位會員只能進行一次交易，最多購買五條。（Costco官網截圖）

過去幾個月來，黃金價 格屢創新高，點燃了不少投資 者的熱情。金融機構也不斷提高對黃金價格的預測，進一步推動「囤金熱」。然而，經濟學專家提醒，金價暴漲受諸多因素影響，可能存在投機性，投資者應謹慎考慮進場。

「黃金如鑽石般閃耀」，花旗銀行商品分析團隊在15日發布的報告中這樣描述道。根據花旗的預測，金價在未來6至18個月內可望衝上每英兩3000美元。 同樣看漲的機構還包括高盛（2700美元）、美國銀行（3000美元）、瑞銀（4000美元）。

黃金價格為何一路攀升？洛杉磯加大安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）的經濟學家俞偉雄（William Yu）指出，商品(Commodity)價格的漲跌與供需有關。從黃金的供給面來說，過去10年黃金的生產成本並沒有明顯增加，表明此輪黃金價格上漲主要受需求面影響。數據顯示，本輪黃金需求成長的最主要驅動力來自多國中央銀行對黃金的增持，尤其是中國——2023年黃金儲備增持量第一名。

根據中國央行 公布的數據，截至2024年3月末，中國央行黃金儲備達7274萬盎司，相較2月底的7258萬盎司環比增加16萬盎司。中國央行自2022年11月開啟黃金儲備增持以來，至今年3月已連續17個月增持黃金。僅2023一年，中國央行的黃金儲備增加了723萬盎司。

中國央行為何「囤黃金」？ 俞偉雄分析，中國大量增持黃金的主因可能是對國際局勢的戰略考量。俄烏戰爭爆發後，西方國家為制裁俄羅斯，凍結了該國持有的大量外匯存底（foreign exchange reserves）資產，這引起了中國政府的警惕。中國因長期貿易順差而持有的大量外匯存底，使其容易面臨國際金融制裁的威脅，因此中國央行過去一年多來，持續將手中的外匯存底轉換成黃金，以提升自身金融系統的獨立性。其實不單是中國，其他國家也可能因同樣的顧慮，增持黃金。

此外，對美國降息的預期和通膨壓力的增加也可能促使投資者尋求對沖工具，進一步推動黃金價格的上漲。根據花旗最新分析，近月黃金價格上漲主要由基金資金的流入推動，一些基金經理正在跟進中國央行及消費者對黃金的需求。此外，若聯準會開啟降息周期並延續至2025年，將為黃金投資需求帶來進一步動能。

「當美國實行貨幣寬鬆、利率降低時，全球的準貨幣或儲值工具的價格就會上漲。」俞偉雄解釋道，因為黃金以美元計價，其價格與美元的強弱有關，當美元走強時，金價通常會走低，反之亦然。而美元的價值，受貨幣供應和利率的影響。比如，2020年美國實行貨幣寬鬆後，金價飆升；2022年美國開始升息、美元走強時，金價大跌。

不過，俞偉雄並不建議投資黃金，「黃金價格上漲可能存在投機因素，投資者需謹慎考慮。」他指出，黃金是商品的一種，本身流通性很低，其價格受到市場供需和投機行為的影響，因此長期增值潛能存疑。儘管投資黃金的風險不及比特幣，但金價一直也是上下波動，未來走勢難以判斷，需求端也可能隨時發生變化。