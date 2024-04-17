我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能

洛杉磯遊民闖華人住宅霸佔房間 脫衣不肯離去

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
遊民男子闖入亞市華人公寓樓，霸占洗衣房不肯離去。（受訪者提供）
遊民男子闖入亞市華人公寓樓，霸占洗衣房不肯離去。（受訪者提供）

洛杉磯的遊民問題錯綜複雜，帶來很多治安隱患，讓不少華人聞之色變。日前一名遊民闖入華人公寓樓，霸占洗衣房，並在裡面脫衣服且長時間不肯離去。親歷這起事件的華女表示，整個過程讓她心驚膽戰。

洛杉磯縣華人聚居區亞凱迪亞市（Arcadia），4月16日（周二）發生一起遊民入侵事件，地址位於二街（Second Avenue），靠近亞市中心。華女蔣小姐住在一幢公寓樓里，當天上午9時左右，她正好在家，看到一名陌生男子靠近車庫，行跡十分可疑。

根據蔣小姐描述，男子年齡約五、六十歲，身穿淺藍色外套、深色褲子，皮膚黝黑，但不是非裔，他戴著白色口罩，手里拎著一個綠色購物袋。透過家中窗戶，蔣小姐觀察這名男子的可疑行徑，他一開始在公寓大樓開放式車庫裡到處閒逛，似乎在尋找什麼有價值的東西，最後直接走進洗衣房，並關上房門長時間反鎖在里面。

洗衣房距離蔣小姐的房間只有一步之遙，看到這個場景，她心中十分害怕，且擔心該男子萬一出來，就衝進她的房間。蔣小姐最後報警。

不到兩分鐘，亞市警員就出現在公寓大樓，警方強行打開洗衣房門，蔣小姐說，她看到男子正在里面慌亂地穿衣服，並與警察爭執不願離開。男子終於在警方驅逐下離開大樓，並從對面一幢房屋的停車場拿了一部自行車，騎車離去。

事後，警察向蔣女士解釋，霸占洗衣房的男子是遊民，他稱在裡面充電手機。蔣小姐表示，她感覺遊民對這個房間非常熟悉，會不會經常到這裡，把洗衣房當作暫住地。大樓裡住著多名年幼孩童，蔣小姐擔心遊民如此隨意闖入，會對孩子帶來安全威脅。

案發現場附近的華人居民表示，經常看到可疑人士出沒，在車庫中嘗試打開多輛汽車的車門，尋找可以順手牽羊的財物，但不確定是不是遊民。居民張先生指出，他多次在夜間看到警車，說明該地可能案件多起，警察已經引起重視，加強在附近的巡邏。當地警方提醒民眾，如果發現可疑人士，要馬上報案，以便執法人員及時趕到現場實施抓捕；或者嫌犯逃離現場不遠，警方可以找回失竊財物；如果某處報警案件多發，當局也會引起重視，布置更多警力在附近巡邏。

遊民待在這個洗衣房裡，不肯走。（受訪者提供）
遊民待在這個洗衣房裡，不肯走。（受訪者提供）

遊民 華人 華女

上一則

洛杉磯高速路驚魂時刻 女子從救護車跳下逃跑

下一則

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這一種人

延伸閱讀

洛杉磯高速路驚魂時刻 女子從救護車跳下逃跑

洛杉磯高速路驚魂時刻 女子從救護車跳下逃跑
洛加大調查 洛縣年薪六萬以下 近半擔心成遊民

洛加大調查 洛縣年薪六萬以下 近半擔心成遊民
開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理

開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理
遊民利用廢物蓋房 與家人安居

遊民利用廢物蓋房 與家人安居
洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活

洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活
瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所

瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
離婚半年...章子怡再登坎城影展 汪峰賣音箱？

離婚半年...章子怡再登坎城影展 汪峰賣音箱？
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體