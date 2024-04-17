洛加大調查 洛縣年薪六萬以下 近半擔心成遊民

多達44%的年薪低於六萬的洛縣居民表示，擔憂會成為無家可歸者。(pexels)

洛杉磯加大 （UCLA）拉斯金公共事務學院（Luskin School）的「2024年生活品質指數」（2024 Quality of Life Index）調查結果顯示，在2023年，洛縣 高昂的衣食住行開銷，已大大降低居民生活質量。近半收入在6萬元以下的居民，擔憂可能成為遊民 。

該調查的生活品質指數，衡量洛縣居民九個不同類別的滿意度，滿分為100分。在2月22日至3月14日間，學院以英語和西語對1686名洛杉磯縣居民進行訪談。調查結果顯示，受訪者對2023年生活品質的整體評分為53分，與2022年基本持平，是2016年開展調查以來的最低評分。

在調查中發現，租屋者對生活、工作成本和經濟的滿意度，低於幾乎所有其他人口群體。根據全國房地產經紀人協會今年稍早發布的數據，洛杉磯縣部分地區房價，高居全美第八。只有不到四分之一的租屋者表示，有能力在洛杉磯理想的地方購買房屋。 大約一半（51%）的租屋者，對洛杉磯縣的經濟未來感到悲觀，而61%的有房者表示，他們對經濟前景感到樂觀。調查受訪者中，近一半是租屋者。

調查還發現，高達44%的年收入低於6萬元居民，對可能成為遊民感到焦慮。在不論收入的所有租屋者中，有37%擔憂可能成為無家可歸者。

負責該研究的雅羅斯拉夫斯基 (Zev Yaroslavsky) 認為，住房成本上升，但收入的增加卻無法與之匹配，是導致上述擔憂的重要原因。

此外，遊民問題依舊是民眾關注的重點，約60%受訪者表示，他們所在地區的遊民現象，在2023年變得更加嚴重，只有10%的人表示，遊民情況有所改善。雅羅斯拉夫斯基說，對政府目前安置遊民的計劃和努力，居民幾乎清一色的感到不滿意。

42%的受訪者對洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）持正面態度，32%的受訪者持負面態度，貝斯2023年的民眾好感度，比2022年下降4%。洛縣警局局長Robert Luna的施政支持度為34%贊成，26%反對。雅羅斯拉夫斯基說，「整體而言，居民覺得洛杉磯縣地區各項事務的進展都不順利，他們對現任政府的施政感到失望。」