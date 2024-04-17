我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登啟動抗中關稅、川普案選陪審員、伊朗夜襲

2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

洛加大調查 洛縣年薪六萬以下 近半擔心成遊民

洛杉磯訊
多達44%的年薪低於六萬的洛縣居民表示，擔憂會成為無家可歸者。(pexels)
多達44%的年薪低於六萬的洛縣居民表示，擔憂會成為無家可歸者。(pexels)

洛杉磯加大（UCLA）拉斯金公共事務學院（Luskin School）的「2024年生活品質指數」（2024 Quality of Life Index）調查結果顯示，在2023年，洛縣高昂的衣食住行開銷，已大大降低居民生活質量。近半收入在6萬元以下的居民，擔憂可能成為遊民

該調查的生活品質指數，衡量洛縣居民九個不同類別的滿意度，滿分為100分。在2月22日至3月14日間，學院以英語和西語對1686名洛杉磯縣居民進行訪談。調查結果顯示，受訪者對2023年生活品質的整體評分為53分，與2022年基本持平，是2016年開展調查以來的最低評分。

在調查中發現，租屋者對生活、工作成本和經濟的滿意度，低於幾乎所有其他人口群體。根據全國房地產經紀人協會今年稍早發布的數據，洛杉磯縣部分地區房價，高居全美第八。只有不到四分之一的租屋者表示，有能力在洛杉磯理想的地方購買房屋。 大約一半（51%）的租屋者，對洛杉磯縣的經濟未來感到悲觀，而61%的有房者表示，他們對經濟前景感到樂觀。調查受訪者中，近一半是租屋者。

調查還發現，高達44%的年收入低於6萬元居民，對可能成為遊民感到焦慮。在不論收入的所有租屋者中，有37%擔憂可能成為無家可歸者。

負責該研究的雅羅斯拉夫斯基 (Zev Yaroslavsky) 認為，住房成本上升，但收入的增加卻無法與之匹配，是導致上述擔憂的重要原因。

此外，遊民問題依舊是民眾關注的重點，約60%受訪者表示，他們所在地區的遊民現象，在2023年變得更加嚴重，只有10%的人表示，遊民情況有所改善。雅羅斯拉夫斯基說，對政府目前安置遊民的計劃和努力，居民幾乎清一色的感到不滿意。

42%的受訪者對洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）持正面態度，32%的受訪者持負面態度，貝斯2023年的民眾好感度，比2022年下降4%。洛縣警局局長Robert Luna的施政支持度為34%贊成，26%反對。雅羅斯拉夫斯基說，「整體而言，居民覺得洛杉磯縣地區各項事務的進展都不順利，他們對現任政府的施政感到失望。」

洛杉磯加大 遊民 洛縣

上一則

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

延伸閱讀

甘迺迪家族反賈斯康 挺霍克曼

甘迺迪家族反賈斯康 挺霍克曼
開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理

開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理
遊民利用廢物蓋房 與家人安居

遊民利用廢物蓋房 與家人安居
洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活

洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活
瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所

瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所
瑪麗奧籲紐約市 停止建設酒店式遊民所

瑪麗奧籲紐約市 停止建設酒店式遊民所

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想

12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想
避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡
女神光擋不住 孫藝真現身台灣「燦笑聊玄彬」

女神光擋不住 孫藝真現身台灣「燦笑聊玄彬」
喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛