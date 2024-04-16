我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

太空站金屬垃圾穿破佛州民宅屋頂 差點砸到人

星巴克上架全新「辣」味冰飲 驚喜還是驚嚇？

洛杉磯訊
星巴克最新推出的三款「辣椒」飲品。（星巴克官網）
星巴克最新推出的三款「辣椒」飲品。（星巴克官網）

4月16日（周二），美國連鎖飲料龍頭星巴克（Starbucks）推出三款辣味冰飲，分別是芒果火龍果、草莓巴西莓和鳳梨百香果，冰飲中加入了辣椒粉，打造出獨特的口感，星巴克還限時推出了辣味奶蓋。

星巴克表示，這四款新產品將於今年春天在全國範圍內「非常有限的時間內」發售。在此消息發布之前，該連鎖店在其春季菜單上發布了一系列其他產品，其中包括幾款薰衣草飲品。不過民眾對薰衣草飲品褒貶不一，大多都是負面評論。南加居民王小姐在薰衣草系列上市後立刻買來品嚐，她點了一杯「薰衣草拿鐵」，喝完後她評價：喝出了一股洗衣液味。社交媒體上許多華人也紛紛吐槽，稱「味道超怪、很難喝」。

而此次星巴克推出的辣椒飲品在未上市前就受到了大量關注，網友紛紛好奇這次的新品是否又會「踩雷」。本次星巴克推出的三款飲品分別是：芒果和火龍果的味道與辛辣的檸檬水和辣椒粉混合的「辣火龍果」；鳳梨和百香果味加入檸檬水和辣椒粉的「辣鳳梨」，以及草莓和巴西莓混合的「辣草莓」。

此外，辛巴克還推出了辣椒味奶蓋，顧客可以選擇在任何飲料上加入該奶蓋。

為了迎接本次充滿活力的新品，星巴克將於4月18日（星期四）推出買一送一促銷活動，顧客可以在網上訂購時在星巴克應用程式中選擇此促銷活動，也可以在店內結帳時要求咖啡師應用此促銷活動。

在接下來的5月7日，星巴克還將推出三款「爆爆珠」飲品以及白巧克力冷萃咖啡，讓消費者十分期待。

星巴克 咖啡 巴西

上一則

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

下一則

羅蘭學區華女生有志抗震建築 獲頒Edison獎學金５萬

延伸閱讀

可愛到想來一杯 星巴克中國聯名「愛麗絲夢遊仙境」推出全新拿鐵

可愛到想來一杯 星巴克中國聯名「愛麗絲夢遊仙境」推出全新拿鐵
星巴克杯有安全隱患 緊急召回

星巴克杯有安全隱患 緊急召回
聖荷西男在星巴克藏攝像機 涉偷拍91人、連4歲娃都有

聖荷西男在星巴克藏攝像機 涉偷拍91人、連4歲娃都有
驚嚇 聖荷西男子星巴克廁所偷拍逾90人 4歲也沒放過

驚嚇 聖荷西男子星巴克廁所偷拍逾90人 4歲也沒放過
假星巴克招加盟商還在中國開50分店 詐財逾4000萬

假星巴克招加盟商還在中國開50分店 詐財逾4000萬
去年營收249億人民幣 瑞幸超越星巴克 成中國咖啡一哥

去年營收249億人民幣 瑞幸超越星巴克 成中國咖啡一哥

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…

「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩