洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

槍手在現場留下的武器，包括步槍、手槍和一些戰術裝備。（洛縣警局）

洛杉磯縣一幢公寓大樓日前發生恐怖槍擊 案，一名亞裔男子在屋頂瘋狂掃射，目擊者稱多達100發子彈。居民被迫就地避難，許多人躲在浴室里長達3個小時，華人 居民親歷槍案，稱在美國多年第一次感覺害怕。

洛縣 警局發布的消息稱，槍擊案發生在瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）社區，案發時間4月13日（周六）晚上10時15分左右，當地警員接到報警電話稱，Via Marina 4100 街區公寓大樓內發生槍擊案件。警方立即封鎖公寓大樓以及周邊多條街道，警用直昇機搜索到一名男子在屋頂上用步槍射擊，4輛特警裝甲車也迅速趕到案發現場。附近街鄰被迫躲在車輛後面，公寓大樓里的居民被命令就地避難。

一位不具名的華人描述這起槍擊案件的經歷。晚上10時多開始槍戰，機槍噠噠噠地響，兩種槍聲交戰10多分鐘。他表示，槍聲離自己大概50米之內，在美國這麼多年第一次感到害怕。華人開始猜測是黑幫在外面火拼，後來看到警車、直升機趕到現場。等到半夜時分，警方挨家挨戶敲門詢問是否安全。

目擊者稱，槍手從大樓屋頂發射多達100發子彈，有人看到槍手多次重新補滿彈夾。Jeff Rubin和妻子就住在這棟公寓大樓里，槍戰期間，夫妻倆躲在浴室內。Rubin回憶，中間20分鐘沒有聲響，之後又是一輪槍聲，持續了三個小時。妻子Elizabeth Amos表示，在這個可怕的夜晚，他們聽到槍聲反而感覺更安心，因為至少知道槍手大概在哪裡，但一片寂靜時，意味著槍手可能在公寓大樓的任何地方。

嫌犯從公寓樓頂瘋狂開槍，掃射附近的街道和人行道。現場視頻顯示，警察不得不在警車後面躲避子彈。洛縣警局發布的新聞稿稱，槍手最終在14日淩晨1時左右被捕。

KTLA5的報導指出，槍手是41歲的越南裔Victoryloc Nguyen。相關報告指出，Nguyen是一名廚師，擅長烹飪傳統越南美食。截至目前，當局尚未透露這起槍擊事件的動機，幸運的是，案件中沒有人受傷。