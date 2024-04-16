南加大畢業生代表演講被禁 親巴立場引言論自由激辯

南加州大學取消了一名親巴勒斯坦學生代表５月畢業典禮的演講資格，此舉在校園內外引發了言論自由和種族身份政治的激烈辯論。（截至abc7電視台）

南加州大學 （USC )本月15日宣布，出於安全考慮，被選為畢業生代表的親巴勒斯坦 本科生塔巴蘇姆（Asna Tabassum）將不被允許在５月畢業典禮上發表演講。這是該大學首次禁止畢業生代表發言，並在校園內外引發了廣泛爭議，凸顯了言論自由與校園安全之間的緊張關係，以及大學在複雜的政治和社會環境下平衡各方利益的難題。

塔巴蘇姆主修生物醫學工程，輔修「抵抗種族滅絕」（Resistance to Genocide），該學系為跨學科的研究領域，探討種族滅絕的歷史、原因、影響以及如何預防和抵抗此類暴行。她的學術背景選擇可能與她對巴勒斯坦問題的關注有關。一些巴勒斯坦倡導者認為，以色列對巴勒斯坦人的政策和行為構成了一種形式的種族滅絕，儘管這一觀點存在爭議。因此，塔巴蘇姆的輔修專業可能同她在社交媒體上表達的政治立場有一定的關聯性。

然而，在一個親以色列團體指控她反猶太主義不久後，學校作出了上述決定。教務長古茲曼（Andrew Guzman）在一封致校園社區的公開信中指出，該決定雖然令人失望，但是為了維護校園與學生的安全，必須暫時擱置傳統，確保安全優先。他強調，這一決策與言論自由的原則無關，校方考量的重點是保障校園安全。

洛杉磯美國伊斯蘭事務委員會（CAIR-LA）立即發表聲明，要求撤銷這項決定並允許塔巴蘇姆發言。塔巴蘇姆本人也透過 CAIR-LA 表示，對學校屈服於旨在壓制她聲音的勢力深感失望。CAIR-LA 執行董事艾盧什（Hussam Ayloush）則稱南加 州大學的決定「懦弱」，其推理「不誠實」。他認為塔巴蘇姆的學術成就和課外表現使她完全有資格成為畢業典禮的演講者。艾盧什批評，針對塔巴蘇姆的攻擊是伊斯蘭恐懼症和反巴勒斯坦種族主義的表現。

南加州大學取消今年親巴勒斯坦畢業生代表的演講資格在校園內外引發了激烈的討論。一些學生支持學校的決策，認為在不斷升級的社交媒體與中東衝突背景下，安全是最重要的。然而，也有學生認為，塔巴蘇姆應該享有發言的自由，並且她的學術成就應當得到尊重。南加州大學大四學生貝爾（Amir Bell）表示，這個問題已經引發了兩極化的反應，對校園社區造成了分裂。