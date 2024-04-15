南加少年遭管教所同伴打斷鼻子 緩刑官袖手旁觀

一名17歲少年在管教所遭到同伴襲擊。（ABC電視台）

洛杉磯 縣唐尼市（Downey）少年管教所（Juvenile Hall）中日前發生了一場襲擊事件，當一群少年犯襲擊一名17歲同伴拳打腳踢時，幾名洛杉磯縣緩刑官（Los Angeles County probation officers）袖手旁觀。

洛斯派德里諾斯（Los Padrinos）少年管教所內的監控錄像顯示，2023年12月22日，幾名被拘留者在餐桌上吃飯。一名青少年站在房間的另一端，其他多名青少年一個接一個對他拳打腳踢，至少有兩次將他擊倒在地。

當時至少有五名緩刑官在房間裡，其中一人偶爾會介入制止打鬥，但她看起來是在微笑或大笑。在六分鐘的影片結束時，受害青少年走到其中一張桌子旁，與其他青少年一起坐下。

縣緩刑局（The county Probation Department）一月份宣布，8名緩刑官因涉及洛斯派德里諾斯少年管教所的少年犯「重大事件」被停職，但當局沒有提供任何具體細節。消息人士在一月份告訴「洛杉磯時報」，這些官員因允許一名被拘留者遭到其他少年犯的毆打而受到紀律處分，當時他們袖手旁觀，沒有進行幹預。

根據「洛杉磯時報」，4月11日（周四）在西爾瑪（Sylmar）的法庭上播放了襲擊事件的視頻，當時17歲受害者的律師要求釋放她的當事人，因為洛斯派德里諾斯少年管教所的現狀不安全。律師雪莉阿爾賓 (Sherrie Albin) 表示，這名青少年在襲擊中鼻子被打斷，但在毆打發生後幾天內緩刑官都沒有帶他去接受治療。

法庭聽證會上，阿爾賓表示，影片中看到的一名緩刑官「煽動」了這些襲擊，並稱該官員告訴其他青少年，基於這名17歲的受害者隸屬幫派和居住地，他是一名種族主義 者。據「洛杉磯時報」報導稱，所有襲擊者都是黑人，而這名17歲的受害者是拉丁裔。

據「洛杉磯時報」報導，這名青少年的家人已向該縣提出損害索賠，這是訴訟的前兆。周四聽證會上的法官最終拒絕釋放這名受害青少年，並指出他已被轉移出發生襲擊的洛斯派德里諾斯少年管教所。

洛縣 緩刑局長羅莎（Guillermo Viera Rosa）發表聲明，「既然這段影片已經在媒體上發布，那麼為什麼我認為這件事件在引起我的注意後有必要迅速採取行動就變得顯而易見了。我不僅下令將涉案人員停職等待調查，還將調查提交給外部執法機構以確保獨立性。」