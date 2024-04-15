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消防新兵培訓路上幫忙處理交通事故 卻不幸身亡

洛杉磯訊
洛杉磯市消防局一名新兵15日清晨在前往訓練中心途中，因協助一起交通事故，不幸受重傷身亡。（洛杉磯市消防局）
洛杉磯市消防局一名新兵15日清晨在前往訓練中心途中，因協助一起交通事故，不幸受重傷身亡。（洛杉磯市消防局）

洛杉磯市消防局（LAFD）的一名新兵15日清晨在前往訓練中心途中，因協助一起交通事故，不幸受重傷身亡。

洛市消防局表示，這起交通事故發生在好萊塢附近的101號高速公路上。當該新科消防員正在前往培訓中心的路上，他停下車來，為交通事故提供幫助。

加州公路巡警局15日上午公布的消息，15日清晨5時11分左右，101高速公路北向Campo de Cahuenga路和Vineland大道交口附近發生兩輛汽車相撞事故，警方封鎖了101北向線道，同時在附近放置了警示標牌，提醒車輛慢行或繞道行走。該起交通事故涉及一輛汽車和一輛帶拖車的小貨車，事故造成一名男子當場死亡。

根據洛市消防局發的公告，一名新招募的消防員15日清晨5時剛過在前往受訓基地的途中遭受致命重傷，當時該新科消防員正在一起交通事故中為傷員提供幫助。公告沒有說明該消防員的受傷過程和死亡細節，但表示「儘管洛杉磯消防局現場消防員和其他機構盡了最大努力，新招募的消防員還是不幸死亡」。

洛杉磯消防局隊長Erik Scott隨後發表了一份聲明，向該名消防員的親屬和家人表示問候和哀悼。消防局目前沒有透露受害人的個人信息，事故原因仍在進一步調查當中。

洛杉磯 加州 好萊塢

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