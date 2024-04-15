贈送漢堡、雞翅 這些餐廳限時犒勞納稅人

Shack Shack在四月的每個周日會贈送免費雞肉漢堡。（Shack Shack官網截圖）

一年一度的報稅 讓許多民眾荷包縮水，在報稅日（4月15日）即將結束之時，不少連鎖餐飲都推出了折扣食品或免費贈品，讓民眾有機會犒勞自己，其中多款優惠至四月底。不過，各家餐廳的優惠政策都有一定條件和限制，民眾可以前往官網了解詳情，確保購買時符合優惠條件。

1. Arby's

四月是Arby's 的「免費三明治月」，顧客可以在符合要求的任何Arby's門店免費獲贈三明治、捲餅或皮塔三明治，不過在獲得贈品前顧客需要進行一筆金額不限的消費。該活動持續到四月底，顧客須在官網上或透過應用程式訂購，並擁有正在使用的Arby's Rewards帳戶。

2. Shake Shack

深受民眾喜愛的快餐Shake Shack推出了不含抗生素的雞肉漢堡（Chicken Shack），為了讓更多人品嚐到這款健康美味的漢堡，Shack Shack在四月的每周日贈送免費雞肉漢堡，接下來的日期為4月21日和4月28日。顧客只需在店內消費滿10元，並出示促銷代碼：CHICKENSUNDAY。顧客可以前往符合條件的Shake Shack門店，也可以在官網或應用程式上訂購並領取贈品漢堡。

3. Hooters

4月15日報稅截止日當天，顧客只需在參與活動的Hooters餐廳購買10個雞翅，就可免費獲贈任何口味的10個雞翅。顧客還可以享受價格僅4元的Dos Equis生啤酒或4元的瑪格麗塔雞尾酒。此外，餐廳的Rewards會員還可享受額外福利 ，即一份價值高達6.99元的免費甜點。

4. Pokeworks

對喜歡波奇飯的顧客而言，通常選擇免費酪梨都是額外的價錢，但在4月15日當天，Pokeworks將在參與活動的門店為顧客提供一匙免費酪梨，裝在普通或大號的波奇碗中。

5. TGI Fridays

即日起至4月30 日，TGI Fridays餐廳為其Fridays Rewards會員提供一份免費的主菜，只要購買任何同等或價格更低的主菜即可獲得。該連鎖餐廳還提供限時「Tax Break」龍舌蘭雞尾酒，價格為7元，活動會持續到月底。