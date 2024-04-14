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奇諾市警方提醒 年長者需提防技術支持型詐騙

奇諾市訊
奇諾市警方提醒年長者謹慎技術支持型詐騙。（警方提供）
奇諾市警方提醒年長者謹慎技術支持型詐騙。（警方提供）

南加內陸奇諾市（Chino）警方近日發布資訊，提醒年長者謹慎技術支援類詐騙，避免財務損失。

奇諾市警局表示，目前針對年長者的技術支援詐騙案件正在增加，詐騙者常冒充微軟或蘋果等知名科技公司的技術支援人員。他們使用各種誤導訊息、在電腦上彈出視窗或聲稱受害者電腦或裝置存在安全問題等手段實施詐騙。他們利用年長者的信任和弱點，誘使年長者相信一些虛假的技術問題，如銀行帳戶遭入侵或者社會安全號碼被盜，進而讓受害者將資產轉換為現金，或者購買黃金、白銀或其它貴金屬以保護其資產。犯罪分子隨後安排同夥或其他人員與受害者會面，取走現金或貴金屬。

警方提醒，年長者在使用電腦時要保持警惕，核實技術支援請求的真實性，不要在未確認合法性的情況下轉移資金或貴重物品。保護自己和親人，避免成為這些欺詐手法的受害者。

警方還提供一些保護提示：美國政府和合法企業永遠不會要求您購買黃金或其它貴金屬；保護個人信息，絕不要透露家庭住址，也不要同意與陌生人會面交付現金或貴金屬；不要點擊電腦上突如其來的彈窗，不要點擊通過短信發送的鏈接或電子郵件中的鏈接和附件；不要試圖聯繫彈出視窗、短信或電子郵件中提供的陌生電話號碼；不要按照陌生人的要求下載軟件； 不要允許陌生人訪問您的電腦。

南加 微軟

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