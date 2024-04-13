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國會聖谷選區頒獎禮 趙美心表彰傑出女性

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
亞凱迪亞市議員王愛琳(左)獲獎後致辭表示，多年前初次見到趙美心(右)時，就深感對方是自己的楷模，並立志投身於社區服務。（記者張庭瑜／攝影）
亞凱迪亞市議員王愛琳(左)獲獎後致辭表示，多年前初次見到趙美心(右)時，就深感對方是自己的楷模，並立志投身於社區服務。（記者張庭瑜／攝影）

國會議員趙美心於13日在亞凱迪亞社區中心（Arcadia Community Center）舉行的第14屆國會年度女性頒獎典禮，表彰聖蓋博谷（San Gabriel Valley）一眾婦女的卓越貢獻，亞凱迪亞市議員王愛琳和聖瑪利諾市（San Marino）的亞太婦女中心執行長陳黃群雁等多位華裔女性榜上有名。

頒獎典禮由知名女星富田譚玲（Tamlyn Tomita）擔任主持人，她以溫暖而引人入勝的主持風格，使整個活動氛圍輕鬆而隆重。典禮吸引約300名嘉賓出席了這次頒獎典禮，包括多位地方政府官員和社區領袖，共同慶祝傑出女性在社會各領域的重要貢獻與成就。

今年得獎者涵蓋南加州多個社區，包括哈拉米洛（Denise Jaramillo）－阿罕布拉市（Alhambra）、凱蒂湯森德（ Katy Townsend）－艾塔迪那市（Altadena）、王愛琳（Eileen Wang）－亞凱迪亞市、蘇珊沃倫（Susan Warren）－克萊蒙特市（Claremont）、Nina Loc-蒙特利公園市（Monterey Park）、海曼（Mo Hyman）－巴沙迪那市（Pasadena）、克里科里安（Arpi Krikorian）－巴沙迪那（Pasadena）、弗里奇（Michelle Freridge）－聖蓋博市（San Gabriel）、陳黃群雁（Chun-Yen Chen）－聖瑪利諾市（San Marino），以及茲內默（Evelyn Zneimer ）－南巴沙迪納市（South Pasadena）。

獲獎人在政策制定、教育、醫療保健或社區組織等方面做出顯著貢獻。趙美心表示，這項榮譽是對她們在社區中積極參與和貢獻的認可。亞凱迪亞市議員王愛琳也表示，多年前初次見到趙美心時，就深感對方是自己的楷模。在趙美心的激勵下，她立志投身社區服務，致力於回饋美國社會。

陳黃群雁則表示，該獎項不僅是個人榮譽，更象徵了所有女性的集體成就。身為女兒、母親和姐妹，她分享女性在學業、事業和社會服務中面臨的各種挑戰，呼籲女性要認知到自身的無限潛能，打破性別框架的局限。

趙美心在頒獎典禮上祝賀所有獲獎女性，她們的成就反映了對社區的積極參與和顯著貢獻。...
趙美心在頒獎典禮上祝賀所有獲獎女性，她們的成就反映了對社區的積極參與和顯著貢獻。（記者張庭瑜／攝影）
本次頒獎典禮吸引了約300位來賓參加，其中包括地方政府官員、社區領導者以及來自各...
本次頒獎典禮吸引了約300位來賓參加，其中包括地方政府官員、社區領導者以及來自各行各業的市民，大家共襄盛舉，慶祝這些杰出女性在各自領域以及社區貢獻上的卓越成就。（記者張庭瑜／攝影）
頒獎典禮上，洛杉磯歐洲古典音樂學院學生為現場帶來精彩的古典弦樂表演，其優美的旋律...
頒獎典禮上，洛杉磯歐洲古典音樂學院學生為現場帶來精彩的古典弦樂表演，其優美的旋律為現場增添了一份莊嚴和雅致的氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

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