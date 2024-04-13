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南加名校PCC理事會改選 王耀正主席華裔過半

巴沙迪那訊
巴沙迪那學院學區理事會改選，華裔主席王耀正（左四）、卸任主席鄺一正（左五）、秘書劉川琥（左一）和理事陳藝婷（左三）。（PCC提供）
巴沙迪那學院學區理事會改選，華裔主席王耀正（左四）、卸任主席鄺一正（左五）、秘書劉川琥（左一）和理事陳藝婷（左三）。（PCC提供）

加州知名的巴沙迪那學院（PCC）學區理事會4 月10 日換屆選舉，王耀正（Alton Wang）當選 2024-2025學年理事會主席，接替卸任主席鄺一正（Kristine Kwong），並且華裔理事首次過半。

新主席王耀正表示：「感謝同事們對我擔任理事會主席投下的信任票，我期待與社區大學的管理部門、教職員工、教師和學生合作，共同推動PCC向前發展。我還感謝聖蓋博谷社區對我們在 PCC 所做的重要工作的持續支持，以及感謝亞凱迪亞（Arcadia）和天普市（Temple City）的社區對本人的領導能力的持續信任。」

理事會也選舉理事Steve Gibson 擔任副主席，以及新科理事劉川琥（Ryan Liu）擔任秘書。

代表選區第 5區的理事鄺一正，在2023 年7 月至2024 年4 月擔任理事會主席期間，她的領導能力而受到了認可。她領導了PCC 的創建制定新理事的培訓計劃，優先考慮理事會培訓和教育，並且在徵聘PCC學區新總監兼校長期間，出色地領導了理事會。

由七人組成的巴沙迪那社區學院學區 （PACCD）理事會，首次實現華裔過半，他們是主席王耀正、卸任主席鄺一正、秘書劉川琥和理事陳藝婷（Sandra Chen）。

巴沙迪那社區學院學區代理總監兼校長戈麥斯（José A. Gómez）博士說，「我要讚揚鄺一正理事在過去一年中擔任理事會主席所做的貢獻，並感謝她對服務我們學院和學區的承諾，最重要的是，感謝她始終成為我們學生利益的捍衛者。我也相信未來一年在王耀正主席、吉布森副主席和劉川琥秘書組成的理事會領導團隊帶領下，將堅定不移地致力於確保 PCC 為學生提供最好的教育，繼續推動社區大學向前發展。」

學區 華裔 亞凱迪亞

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