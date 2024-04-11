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南加華人也「零元購」 竊價值30萬樂高玩具

洛杉磯訊
繳獲的大量樂高盒子靠牆排列，並堆積到天花板。（KTLA5）
繳獲的大量樂高盒子靠牆排列，並堆積到天花板。（KTLA5）

警方日前在洛杉磯縣和橙縣等地搜查時，繳獲價值約30萬元的樂高（Legos）玩具，同時抓捕4名「零元購」盜竊團夥成員，其中包括兩名華人。他們分別是來自影城市（Studio City）的Chung-Pi Yu、及來自布瑞亞（Brea）的Shen Li，從姓氏判斷，兩人應是華裔

加州公路巡警局（CHP）在新聞稿中稱，調查人員9日對洛縣、橙縣的4個地點發出搜查令，抓獲零元購盜竊團夥並繳獲大量贓物。這些贓物大部分是從Target、Home Depot及Lowe’s等商店偷來，其中最多的就是樂高玩具套裝，包含電影、遊戲中的標誌性物品和各種老爺車模型，總價值約30萬元。

在贓物儲存地點，調查人員發現大量樂高玩具盒子靠牆排列，已堆積到天花板，其中不少贓物是限量版樂高套裝。據悉，犯罪團伙成員將零元購所得的這些贓物，以合法採購名義出售給其他商店、以及收藏樂高的眾多買家。

根據KTLA 5報導，共有4名嫌犯被捕，他們面臨有組織零售竊盜、重大竊盜、共謀犯罪的指控。4名嫌犯除兩名華裔外，還包括來自杭廷頓灘市（Huntington Beach）的39歲Marta Hardt，來自橙縣的44 歲Jeremy Johnson 。

綜合媒體報導，這起針對樂高玩具的盜竊案並非孤立事件，除加州外，美國其它一些州也頻繁發生類似竊盜案件。拉斯維加斯的一家樂高專賣店，2022年開業，截止2023年底，至少已被零元購四次。

樂高黑市正在蓬勃發展，一些罕見且非常受歡迎的樂高玩具，被追捧者們視作貴金屬或加密貨幣一樣。例如「星際大戰」的太空船套裝，售價超過1000元；千年鷹號（Han Solo’s Millennium Falcon），售價在1000元至4000元間。CHP此次繳獲的贓物中，就包括數十套這些稀有套裝。據稱，零元購犯罪團夥經常會去各商店踩點，尋找最有價值的樂高玩具套裝，再伺機竊盜。

CHP繳獲的樂高贓物中，包括數十套稀有套裝。（KTLA5）
CHP繳獲的樂高贓物中，包括數十套稀有套裝。（KTLA5）

橙縣 加州 華裔

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