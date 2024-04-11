南加退伍軍人後院打理園藝 慘遭流彈奪命

長提市一名51歲退伍軍人在家中院子被流彈擊中身亡。（abc7電視台）

洛杉磯 縣長提市（Long Beach）51歲退伍軍人莫雷諾（Mario Morales-Moreno），10日下午在住家後院做園藝時，不幸被流彈擊中身亡。警方認為，槍擊 案與幫派有關，莫雷諾並非槍手的目標。四名年齡在18至21歲間的嫌犯被捕，他們面臨謀殺、共謀及多項槍枝相關指控，不得保釋。

警方透露，案發時莫雷諾正在東61街600號街區的住處外進行園藝工作，突然中彈身亡。另有一名男子被流彈擊中下半身，經過治療已無大礙。警方迅速採取行動，逮捕四名嫌犯，年齡在18至21歲間。分別是20歲的伍茲（Taylor Byron Woods）和勞登（Tyrell Deshawn Louden）、18歲的斯托克斯（Jordan Omarion Stokes）以及21歲的奧布里恩（Semaj Lamar Obrien）。

長提市警局局長赫貝什（Wally Hebeish）表示，逮捕過程中，警方查獲許多槍枝，顯示對暴力犯罪 零容忍的態度和執法決心。

莫雷諾的朋友和鄰居在募款網站GoFundMe為其家人募捐，緬懷這位熱心助人的社區成員。莫雷諾身後留下妻子和兩個年幼孩子。募款得到社區熱烈響應，截至10日，金額已超過1萬5000元。

警方呼籲掌握案件相關資訊的民眾提供線索，可致電562-570-7244聯繫警探Eric Thai或Kelsey Myers。匿名舉報可透過撥打800-222-TIPS的滅罪熱線或透過網站www.LACrimeStoppers.org提交。