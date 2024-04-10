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洛城爆連環「敲頭案」 男嫌隨機攻擊女性致重傷

記者邵敏／洛杉磯綜合報道
敲頭案發生在洛杉磯威尼斯運河社區。（KTLA5電視台）
敲頭案發生在洛杉磯威尼斯運河社區。（KTLA5電視台）

當局9日宣布，洛杉磯知名景點威尼斯運河（Venice Canals）社區日前發生暴力襲擊案件，一名危險的男子在居民區隨意攻擊女性，他從背後靠近並用硬物擊中被害人頭部，已造成兩名女子重傷昏迷。警方正在追捕在逃嫌犯，並向社區發出嚴重警告。

據洛杉磯市警局（LAPD）發布的新聞稿，第一次襲擊發生在4月6日晚上10時30分左右。這名女性受害者當時正在威尼斯運河附近的Strongs Drive 2700街區行走，一名陌生男子從後面接近，並用硬物擊中她的頭部，突襲讓被害女子昏迷不醒。

一小時後，另一名女子在附近的謝爾曼運河（Sherman Canal）行走，被同一名嫌疑男子以同樣方式襲擊。居民發現被害人後立即報警，當局表示兩名受害女子均受重傷，尚未公布被害人身分信息。洛市警局太平洋巡邏隊（Pacific Patrol Division）警探正在對這兩起暴力案件進行調查。

一位不願具名的洛杉磯華裔居民表示，嫌犯專門挑選女性下手，並從背後靠近並用重物敲打頭部至其重傷，這樣的作案方式多年前曾在中國上海連環發生，俗稱「敲頭案」，當時市民人心惶惶，最後兇手被抓捕歸案，方才平定民心。華人表示，「沒想到同樣的作案手段在洛杉磯重現，希望警方能早日抓到這名危險的嫌犯。」

根據KTLA5電視台的視頻畫面，案發現場威尼斯運河居民家的後門廊上、門前的小路上，仍可見多處血跡，這是被害人遭遇暴力攻擊的證據。當地居民發出質問，「現在的洛杉磯，哪裡還有安全之處？」根據警局收集的統計數據，該地區暴力犯罪與去年同期相比增加10%。

警方稱，暴力攻擊案件的嫌疑人，被描述為一名非裔或拉丁裔男性，皮膚中等至深色，身高5呎10吋到6呎之間，體重在180磅到200磅，留短髮，耳朵周圍的頭髮似乎剛被修剪過。

當局在一份聲明中指出，警方已向威尼斯社區發出警報，強調人們注意自己的人身安全，鼓勵居民注意周圍環境，如發現任何可疑活動或在該地區徘徊的人，請立即通知警方。同時，洛市警局將增加在威尼斯社區的巡邏，任何知道案件相關資訊的人，可致電 213-473-0477 聯繫警局特別突擊警探，希望保持匿名者可致電滅罪熱線 800-222-8477，或在線留言。

案發現場小路上，仍可見血跡。（KTLA5電視台）
案發現場小路上，仍可見血跡。（KTLA5電視台）
居民家後門廊上的血跡，是被害人遭遇暴力攻擊的證據。（KTLA5電視台）
居民家後門廊上的血跡，是被害人遭遇暴力攻擊的證據。（KTLA5電視台）
嫌犯從背後靠近，並用硬物擊中被害女子頭部。（KTLA5電視台）
嫌犯從背後靠近，並用硬物擊中被害女子頭部。（KTLA5電視台）

洛杉磯 暴力犯罪 華人

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