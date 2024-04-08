14歲少年聞屋外騷動出門查看 卻在家門口遭槍殺

南加州14歲少年羅德里格斯在家附近遭槍殺身亡，家屬募款呼籲公眾提供線索，期盼社區協助伸張正義。（abc7電視台）

南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）3月27日午後發生一起槍擊 事件，導致一名14歲少年羅德里格斯（Ayden Rodriguez）在其家附近被槍殺身亡，兇手至今仍在逃。目前，家屬已經發起募款活動，並呼籲公眾提供案件相關線索。

事發當時，遇難少年羅德里格斯與母親古鐵雷斯（Denise Gutierrez）在家中，突然聽到外面傳來騷動的聲音。古鐵雷斯回憶，羅德里格斯走出家門查看情況，那是母子倆最後一次見面。因羅德里格斯遲遲沒有回覆母親的訊息，且當地媒體開始報導附近發生青少年槍擊事件時，她非常擔心。警方隨後在13th Street和Acacia Avenue附近的一所學校回應槍擊報案時，發現羅德里格斯已經死亡。

羅德里格斯的家人描述羅德里格斯是一個活潑、友善的孩子，他的笑容能夠點亮整個房間。對於這突如其來的悲劇，家人感到震驚和茫然。

為了應對喪子之痛並籌措喪葬費用，羅德里格斯家人在GoFundMe網站上發起了募款活動。他們呼籲知情者前往聖伯納汀諾警局提供與此案相關的資訊。家人表示，改善社區安全和鄰里守望相助是防止此類悲劇再次發生的關鍵。他們希望透過社區的共同努力，找出羅德里格斯死亡的真相，為這起悲劇伸張正義。