我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間

LinkedIn意外副業 一理由讓求愛男女奉它為紅娘

國家手工日 南加內陸多家博物館辦手工製作活動

記者啟鉻／河濱市即時報導
不少家長與孩童一起參加國家手工日活動。（記者啟鉻／攝影）
不少家長與孩童一起參加國家手工日活動。（記者啟鉻／攝影）

加州河濱博物館7日舉辦國家手工日活動（National Handmade Day），旨在增強民眾對手工藝的認識和欣賞，同時鼓勵參與者加入手工創作，體驗手工創作樂趣和成就感，培養做手工的興趣和愛好。這也是河濱博物館成立100周年的百項慶祝活動之一。

河濱博物館（Museum of Riverside）7日午後1時開始，門前擺放陳列了多種手工創作材料和工具，長者孩童一起參與。手工創作包括用裁紙製作項鍊、車子、盒子，以及演示如何完成製作紙張等。不少華人家長陪著孩童前來參加。

影音來源：記者啟鉻

活動組織者特芮薩（Terrsa）表示，恰逢河濱博物館成立100周年，當天市區各博物館都免費向公眾開放，鼓勵民眾參與手工日活動。在2024年，還會舉辦100項不同活動，包括日食派對、夜光昆蟲節、寵物領養、草坪影片放映、昆蟲博覽會、香水工作坊等

據悉，在國家手工日活動中，全美各地都舉辦了各式活動，如手工集市、展示手工藝品及工作坊，讓人們親自體驗學習做手工的技巧和樂趣，鼓勵人們更深入瞭解手工藝的魅力和多樣性。特芮薩說，做手工其實不僅有益孩童，對成人，尤其是年長者的身心健康都有益處。

在河濱博物館的對面是新成立的河濱藝術展覽館（Riverside Art Museum)也在舉辦國家手工日活動，不少家長和孩童聚集在二樓教育中心，一同體驗做手工的樂趣。

河濱藝術博物館所在地前身曾是河濱圖書館，藝術博物館於兩年前向公眾開放。據了解，這裡定期展示個人、團體和永久藏品，作品涵蓋傳統和當代及現代藝術。同時，也會重點展示當地富有才華的成員及高中學生作品。

博物館 加州 南加

上一則

求職平台LinkedIn意外「副業」 求愛男女奉它為紅娘

延伸閱讀

華美博物館安全有隱憂 各界尋解方

華美博物館安全有隱憂 各界尋解方
「名所江戶百景」系列 布碌崙博物館展出

「名所江戶百景」系列 布碌崙博物館展出
城市傳真／掛著蔣中正照片的華納羅賓斯航空博物館

城市傳真／掛著蔣中正照片的華納羅賓斯航空博物館
董宇輝又翻車 在湖北博物館直播打燈 網友開轟：沒素質

董宇輝又翻車 在湖北博物館直播打燈 網友開轟：沒素質
協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客

協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客
灣區觀測「日全食」 3大地點推薦

灣區觀測「日全食」 3大地點推薦

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46
「遺產規畫」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

2024-03-31 20:08
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

2024-04-03 18:06

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？