國家手工日 南加內陸多家博物館辦手工製作活動

不少家長與孩童一起參加國家手工日活動。（記者啟鉻／攝影）

南加州 河濱博物館 7日舉辦國家手工日活動（National Handmade Day），旨在增強民眾對手工藝的認識和欣賞，同時鼓勵參與者加入手工創作，體驗手工創作樂趣和成就感，培養做手工的興趣和愛好。這也是河濱博物館成立100周年的百項慶祝活動之一。

河濱博物館（Museum of Riverside）7日午後1時開始，門前擺放陳列了多種手工創作材料和工具，長者孩童一起參與。手工創作包括用裁紙製作項鍊、車子、盒子，以及演示如何完成製作紙張等。不少華人家長陪著孩童前來參加。

影音來源：記者啟鉻

活動組織者特芮薩（Terrsa）表示，恰逢河濱博物館成立100周年，當天市區各博物館都免費向公眾開放，鼓勵民眾參與手工日活動。在2024年，還會舉辦100項不同活動，包括日食派對、夜光昆蟲節、寵物領養、草坪影片放映、昆蟲博覽會、香水工作坊等

據悉，在國家手工日活動中，全美各地都舉辦了各式活動，如手工集市、展示手工藝品及工作坊，讓人們親自體驗學習做手工的技巧和樂趣，鼓勵人們更深入瞭解手工藝的魅力和多樣性。特芮薩說，做手工其實不僅有益孩童，對成人，尤其是年長者的身心健康都有益處。

在河濱博物館的對面是新成立的河濱藝術展覽館（Riverside Art Museum)也在舉辦國家手工日活動，不少家長和孩童聚集在二樓教育中心，一同體驗做手工的樂趣。

河濱藝術博物館所在地前身曾是河濱圖書館，藝術博物館於兩年前向公眾開放。據了解，這裡定期展示個人、團體和永久藏品，作品涵蓋傳統和當代及現代藝術。同時，也會重點展示當地富有才華的成員及高中學生作品。