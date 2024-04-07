南加基督教大學多次被控 涉嫌勞工販運、洗錢

南加內陸河濱縣屬地一所私立基督教被控涉嫌勞工販運等多項嚴重罪行。（該校官網）

聯邦執法機構現正在對南加內陸河濱縣屬地安扎（Anza）一所私立基督教奧利維特大學（Olivet University）進行刑事犯罪調查，原因是有人指控該校涉嫌勞工 販運等多項嚴重罪行。

據多家媒體報導，該調查由聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）主導，國土安全部調查局（HSI）負責具體調查，並至少自2021年4月以來持續進行。調查目標是由韓裔 牧師和教授David Jang於2004年創立的奧利維特大學，涉嫌洗錢、勞工販運和詐欺等罪名。

根據2024年2月間在河濱縣高級法院提起的民事訴訟，四名前奧利維特大學學生指控該校及其校長Matthias Gebhardt，和其他與該機構有關的人涉嫌參與勞工販運。然而，由於聯邦當局正在刑事調查，這起訴訟已被擱置。

根據法庭文件，奧利維特大學否認存在任何不當行為，稱該指控從一開始就是虛假的，並否認涉及勞工販運的指控。

據報導，針對奧利維特大學的刑事調查部分，源於2018年3月一名前學生Rebecca Singh撥打911報警。 當時Singh向河濱縣警局報告，她被困在大學校園，並且校方沒有為她的工作支付報酬。儘管校方聲稱事件發生後Singh被允許自願離開，但聯邦當局於2021年4月就採取了行動，對該大學執行了搜查令。

這不是奧利維特大學第一次被控，該校過去曾面臨法律問題，包括在2020年2月在紐約法院承認陰謀和偽造商業記錄的罪名。根據認罪協議，該校被勒令在兩年內支付125萬元的違規沒收款項。此外，加州 檢察官在2023年3月代表私立高等教育局對該校特提出訴訟，指控該校在2022年11月的一次突擊查訪中，被發現存在14處違反州教育法規行為。

隨著調查的深入，聯邦檢察官拒絕就案件的具體細節發表評論。然而，聯邦地方法院法官Kenly Kiya Kato已命令暫停民事訴訟，並要求雙方每90天進行定期更新。