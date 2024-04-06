怪獸卡車大戰重返 洛杉磯千名粉絲瘋狂

兩台怪獸卡車在開賽前面對面，彷彿是在進行一場無聲的對決。這一幕讓現場的氣氛瞬間凝固，所有觀眾的目光都集中在這兩台巨獸身上，期待著即將展開的激烈競賽。（記者張庭瑜/攝影）

全國著名的巡迴現場娛樂盛事「Monster Truck Wars」（怪獸卡車大戰）4月6日（週六）在洛杉磯 縣工業市（City of Industry）的會展中心（Industry Hills Expo Center）比賽，吸引了上千名熱情粉絲觀戰。

擁有逾60年經驗的「怪獸卡車戰爭」以其高刺激性的賽事聞名遐邇，包括怪物卡車、卡車/拖拉機牽引、泥漿賽車 等。今年的活動展示了多輛重達1萬磅的國家級電視明星怪獸卡車，如Outlaw、T-Rex、Shark Attack和Cyclops等，為全場觀眾提供了一整天的精彩演出。此外，本次活動還新增了機器人秀和四輪摩托車戰，更有來自加州 和俄勒岡州的頂尖隊伍進行賽車對決。

比賽開始前，主辦方貼心地提早開放現場，供觀眾與心目中的賽車手及賽車合影留念，更準備了兩台特製怪獸卡車，讓民眾親身體驗狂飆甩圈的快感。讓許多家庭帶著興奮的小朋友排隊等候，在司機的帶領下，孩子們歡快地尖叫著，與父母一同感受賽車的速度與激情。而隨著比賽時間的臨近，現場氣氛越發熱烈，觀眾席上更是一片沸騰。

隨後伴隨著震耳欲聾的引擎轟鳴聲，Monster Truck Wars正式拉開比賽序幕。只見巨大的賽車如猛獸般躍入賽道，車手們展現出非凡的技巧，駕駛著大型卡車馳騁於起伏的賽道之上，完成一個個高難度的特技動作，將全場觀眾的情緒推向沸點。現場也充斥著歡呼聲、尖叫聲此起彼伏。不少觀眾更戴上耳機，以便更好地感受賽事的激情。

值得一提的是，在本次比賽中，著名女車手恩斯特龍（Kaley Engstrom）駕駛其標誌性的「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）賽車，成為現場唯一的女性卡車參賽者，與眾多男性選手同場競技，展現出非凡實力。恩斯特龍在接受採訪時坦言，儘管怪獸卡車運動目前仍由男性主導，女性司機的數量相對較少，估計在整個怪獸卡車界僅有八到十名，但她注意到越來越多的小女孩開始對這項刺激的運動表達出濃厚的興趣，這讓她感到欣慰。

作為從小便投身賽車運動的恩斯特龍深知女性在此領域中少見，但她對於女性在怪獸卡車運動的未來充滿了信心。她相信，隨著時間的流逝，會有更多女性參與進來。她也衷心讚賞女性司機們的才華和她們對賽車設備的細心維護，相信她們將在這項運動中發光發熱。