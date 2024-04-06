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怪獸卡車大戰重返 洛杉磯千名粉絲瘋狂

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
兩台怪獸卡車在開賽前面對面，彷彿是在進行一場無聲的對決。這一幕讓現場的氣氛瞬間凝固，所有觀眾的目光都集中在這兩台巨獸身上，期待著即將展開的激烈競賽。（記者張庭瑜/攝影）
兩台怪獸卡車在開賽前面對面，彷彿是在進行一場無聲的對決。這一幕讓現場的氣氛瞬間凝固，所有觀眾的目光都集中在這兩台巨獸身上，期待著即將展開的激烈競賽。（記者張庭瑜/攝影）

全國著名的巡迴現場娛樂盛事「Monster Truck Wars」（怪獸卡車大戰）4月6日（週六）在洛杉磯縣工業市（City of Industry）的會展中心（Industry Hills Expo Center）比賽，吸引了上千名熱情粉絲觀戰。

擁有逾60年經驗的「怪獸卡車戰爭」以其高刺激性的賽事聞名遐邇，包括怪物卡車、卡車/拖拉機牽引、泥漿賽車等。今年的活動展示了多輛重達1萬磅的國家級電視明星怪獸卡車，如Outlaw、T-Rex、Shark Attack和Cyclops等，為全場觀眾提供了一整天的精彩演出。此外，本次活動還新增了機器人秀和四輪摩托車戰，更有來自加州和俄勒岡州的頂尖隊伍進行賽車對決。

比賽開始前，主辦方貼心地提早開放現場，供觀眾與心目中的賽車手及賽車合影留念，更準備了兩台特製怪獸卡車，讓民眾親身體驗狂飆甩圈的快感。讓許多家庭帶著興奮的小朋友排隊等候，在司機的帶領下，孩子們歡快地尖叫著，與父母一同感受賽車的速度與激情。而隨著比賽時間的臨近，現場氣氛越發熱烈，觀眾席上更是一片沸騰。

隨後伴隨著震耳欲聾的引擎轟鳴聲，Monster Truck Wars正式拉開比賽序幕。只見巨大的賽車如猛獸般躍入賽道，車手們展現出非凡的技巧，駕駛著大型卡車馳騁於起伏的賽道之上，完成一個個高難度的特技動作，將全場觀眾的情緒推向沸點。現場也充斥著歡呼聲、尖叫聲此起彼伏。不少觀眾更戴上耳機，以便更好地感受賽事的激情。

值得一提的是，在本次比賽中，著名女車手恩斯特龍（Kaley Engstrom）駕駛其標誌性的「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）賽車，成為現場唯一的女性卡車參賽者，與眾多男性選手同場競技，展現出非凡實力。恩斯特龍在接受採訪時坦言，儘管怪獸卡車運動目前仍由男性主導，女性司機的數量相對較少，估計在整個怪獸卡車界僅有八到十名，但她注意到越來越多的小女孩開始對這項刺激的運動表達出濃厚的興趣，這讓她感到欣慰。

作為從小便投身賽車運動的恩斯特龍深知女性在此領域中少見，但她對於女性在怪獸卡車運動的未來充滿了信心。她相信，隨著時間的流逝，會有更多女性參與進來。她也衷心讚賞女性司機們的才華和她們對賽車設備的細心維護，相信她們將在這項運動中發光發熱。

主辦單位之一的Outlaw Motor Sports首席運營官伍德布里奇（Ron Woodbridge）表示，去年Monster Truck Wars首次落戶洛杉磯時便吸引了滿座觀眾，今年再度回歸，依然受到廣大車迷的熱烈歡迎。當天活動共安排了中午和晚上兩場表演，為了呈現最完美的觀賞體驗，競賽團隊花費整整兩天時間準備和調試賽道，確保每一場賽事的精彩表現。

恩斯特龍坦言，怪獸卡車運動雖然目前還主要由男性主導，女性車手大概只有八到十名，但...
恩斯特龍坦言，怪獸卡車運動雖然目前還主要由男性主導，女性車手大概只有八到十名，但她發現越來越多的年輕女孩對這項充滿刺激的運動表現出了強烈的興趣。（記者張庭瑜/攝影）
恩斯特龍的標誌性賽車「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）。（記者張庭瑜/攝影...
恩斯特龍的標誌性賽車「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）。（記者張庭瑜/攝影）
隨著比賽的開始，現場的氣氛達到了沸點。觀眾們屏息凝視，目不轉睛地觀看著巨大的怪獸...
隨著比賽的開始，現場的氣氛達到了沸點。觀眾們屏息凝視，目不轉睛地觀看著巨大的怪獸卡車在賽道上奔騰。（記者張庭瑜/攝影）
主辦單位貼心安排了兩台特製的怪獸卡車，專門為了讓現場的觀眾能夠親身體驗狂飆快感，...
主辦單位貼心安排了兩台特製的怪獸卡車，專門為了讓現場的觀眾能夠親身體驗狂飆快感，也吸引了眾多家庭攜帶孩子前來，孩子們滿臉興奮地排隊等待著體驗這種刺激的乘坐感覺。（記者張庭瑜/攝影）
隨著比賽進行，一輛輛怪獸卡車在賽場內展現甩尾技巧，其巨大的車體在熟練駕駛手的操控...
隨著比賽進行，一輛輛怪獸卡車在賽場內展現甩尾技巧，其巨大的車體在熟練駕駛手的操控下，靈活地在賽道上轉動，揚起一片片沙塵。（記者張庭瑜/攝影）
賽事中轟鳴的引擎聲浪驚人，強烈的噪音波及現場每一個角落，使得無論是成年人還是幼小...
賽事中轟鳴的引擎聲浪驚人，強烈的噪音波及現場每一個角落，使得無論是成年人還是幼小的孩童，都需要佩戴耳罩來保護聽力。（記者張庭瑜/攝影）
除了驚心動魄的怪獸卡車比賽外，四輪摩托車戰也成為了一大亮點。（記者張庭瑜/攝影）
除了驚心動魄的怪獸卡車比賽外，四輪摩托車戰也成為了一大亮點。（記者張庭瑜/攝影）
為了讓車迷們有更多機會與心目中的偶像互動，Monster Truck Wars的...
為了讓車迷們有更多機會與心目中的偶像互動，Monster Truck Wars的主辦方特意在比賽開始前讓熱情的觀眾湧入會場，尋找自己最愛的賽車手和賽車合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

賽車 洛杉磯 加州

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