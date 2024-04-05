仁愛醫療集團布局加州市場 打造區域性服務網絡

仁愛醫療集團透過集團化管理模式，不僅改善了旗下醫院的服務品質，還實現了業務的快速擴張。（谷歌地圖）

當今的醫療產業中，醫院集團化管理模式已經成為一個關鍵趨勢，不僅有助於提高醫療服務的品質與經營效率，還能實現規模擴張與成本控制。仁愛醫療集團（AHMC）做為此模式的一個成功例子，透過有效的管理策略，不僅改善了旗下醫院的服務品質，還實現了業務的快速擴張。

集團化管理通過將管理不善的醫院納入經驗豐富、資源充足的優質醫院體系中，實現了醫療服務品質的均衡與經營成本的降低，從而提高了醫院集團的整體競爭力和市場份額。而仁愛醫療集團也透過有效的管理策略，不僅改善了旗下醫院的服務品質，還成功實現了業務的快速擴張。從1998年成立至今，AHMC已成長為擁有10家醫院，超過萬名員工及6000多名合作醫師的醫療集團，其醫療設施遍布加州聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）和舊金山（San Francisco）地區。

仁愛醫療集團聯合執行長邱文達指出，醫院集團化管理的主要目標在於提升整體醫療品質與營運效率。通過整合資源，較低品質的醫院能夠借鑒優質醫院的管理經驗與人力資源配置，從而改善其服務品質和經營績效。此外，集團化策略還有助於降低運營成本、提升市場競爭力和實現規模效益。

AHMC健康系統過去幾年進行了一系列的收購行動，包括2019年和2021年分別收購了Doctors Hospital Of Riverside和 Seton Medical Center 及Seton Coastside，進一步擴大了其醫療服務的範圍與深度。這些收購不僅增強AHMC在提供優質醫療服務方面的能力，也體現了其對患者、員工、醫生及社區建立價值夥伴關係的願景。

此外，有效的醫院集團管理通常遵循六大方向，包括強化基礎系統、重視品質與患者安全、改造急診室、聚焦院外照護、優化申請醫保 給付與疾病編碼流程，以及加強與醫師及醫師聯盟的合作。AHMC健康系統正是通過這些策略，實現了在品質評估方面的卓越成績，如在2021年和2023年多家醫院獲得CMS的五星評級，以及根據Leapfrog的醫院安全評級獲得A級評級。

醫院集團化管理的未來發展趨勢顯示，全球越來越多的醫院將走向這一模式。通過不斷的擴張、創新和合作，醫院集團將能夠在提供高品質醫療服務的同時，實現可持續的發展。邱文達表示，成功的醫院集團普遍具備基礎治理完善、重視品質與患者安全、優化急診流程、聚焦門診及日間手術、高效的醫保給付流程，以及與醫師緊密合作等特點，這些都是實現醫院集團化管理成功的關鍵因素。隨著全美醫院集團已佔超過70%的市場份額，醫院集團化也是當代醫療產業發展的大趨勢。

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