羅省台山寧陽會館寧陽公會為花蓮災區捐款

洛杉磯華埠傳統僑社「羅省台山寧陽會館」和「羅省寧陽公會」僑團領袖5日前往慈濟美國總會園區，通過慈濟向花蓮地震災區捐款1000元，拋磚引玉。（慈濟總會提供）

慈濟美國總會4月4日啟動「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛行動，立刻引起美國華人 僑團響應。洛杉磯華埠傳統僑社「羅省台山寧陽會館」和「羅省寧陽公會」的僑團領袖多人，5日前往慈濟美國總會園區，率先捐款1000元，拋磚引玉。

羅省台山寧陽會館主席伍堅偉表示，美國僑團領袖經常受邀到台灣參訪，對台灣很有感情。在台灣地震 發生後數小時，就看到媒體報導台灣慈濟已在花蓮重災區啟動緊急應變服務，對慈濟聞聲救苦的行動力深表感佩。

全美昭倫公所前美西總長、羅省台山寧僑公會會長譚新誠表示，聽聞台灣發生大地震，僑界民眾都非常震驚與關切。因為事發突然，還來不及召集所有社團成員一起捐款，根據該會館章程，兩會 能緊急動用的最高款項都是500元，若超過500元則必須經由會員大會核准。因此他們代表兩會率先捐出1000元，拋轉引玉，同時呼籲全美華人發揮同胞愛，幫助此次花蓮地震的災民共度難關，也希望受損的建築和公共設施能夠儘速修復和重建。

慈濟美國總會執行長曾慈慧與多位志工代表慈濟接受捐款，並為來賓簡介慈濟的救災與賑災行動。由於慈濟本會就在花蓮，因此地震發生後，慈濟在第一時間就啟動急難援助工作。曾慈慧表示，花蓮重災區有多處民宅毀損嚴重，這些頓失居所的災民非常需要後續的中長期關懷照顧，這些都是慈濟下一步要做的工作。慈濟將會持續關懷重災區的鄉親，陪伴他們重建家園。

慈濟除了在重災區花蓮市區內進行急難救助服務，慈濟志工並支援當地警局與空警，把救災物資送到坍塌的中橫公路山區，解除救援人員的缺糧、斷水困境。花蓮慈濟醫院中醫團隊也在4月5日進駐太魯閣工務段新搭建的行動基地營，設立臨時的中醫醫療站，為救災第一線的特搜隊員們提供把脈、針灸、耳豆等服務，緩解第一線救難人員的疲勞和因高壓緊繃的身軀勞損。