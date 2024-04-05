我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染禽流感？南極至少530隻企鵝集體亡 恐有數千隻已病死

重大失誤…國安部遺漏近20萬宗移民案 遭調查

鑽石吧6日慶祝建市35周年 六小時精彩活動不斷

記者楊青/鑽石吧即時報導
鑽石吧市慶活動將從6日上午10時持續到下午4時。（diamondbarca.gov）
鑽石吧市慶活動將從6日上午10時持續到下午4時。（diamondbarca.gov）

鑽石吧6日（本周六）將迎來建市35周年，系列慶祝活動準備就緒，風雨無阻，期望市民踴躍參與。

與聖蓋博谷許多華人聚居城市相比，鑽石吧較為年輕，但其在市政管理、城市建設與地方教育等方面的優良表現，引人矚目，尤其是其市議會五名成員中，目前華人高占四席，包括現任市長和副市長均爲華人擔任。鑽石吧也是近年來南加州華人市議員比例最高的城市。

鑽石吧今年的市慶活動將從6日上午10時持續到下午4時，地點在22324 Golden Springs Dr., Diamond Bar。六小時的活動將包括表彰優秀，大型娛樂活動和攤位展示，遊戲，餐車美食和免費贈送活動等。

其中市府兩項官式活動包括表彰和切蛋糕。社區優秀義工表彰將在下午1時登場；慶祝建市35周年大蛋糕，將在下午1點30分開啓，市府邀請所有居民一起前往慶祝，分享甜美。

鑽石吧市府表示，今年的市慶活動老少皆宜。現場娛樂活動將包括：充氣遊樂設施、遊戲攤位、手工藝品、臉部彩繪和娛樂、照相亭、餐車；社區展示將以商業博覽會為主打；環境服務區將包括公共安全顯示器示範等；城市歷史展示將由當地歷史學家Greg Busch主持，他將帶領民眾參觀鑽石吧中心，講解中心各個房間的功能和活動。

鑽石吧市府為市慶活動提供免費停車和前往活動現場的接駁交通。上午9 點至下午6點將提供往返活動的連續班車服務，並提供殘疾人接駁車服務。詳情可聯絡市府娛樂協調員Jessica Rayela，909-839-7073，或發送電子郵件至[email protected]

鑽石吧 華人 加州

上一則

國稅局推出「直接申報」 加州納稅人平均省160元

下一則

羅省台山寧陽會館寧陽公會為花蓮災區捐款

延伸閱讀

呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動

呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動
MLB／水原涉非法賭博 學歷也疑造假 遭爆無就讀紀錄

MLB／水原涉非法賭博 學歷也疑造假 遭爆無就讀紀錄
水原一平疑似學歷造假 遭爆大學校方查無就讀紀錄

水原一平疑似學歷造假 遭爆大學校方查無就讀紀錄
鑽石吧市布雷亞峽谷商業園區 下周起街道改造

鑽石吧市布雷亞峽谷商業園區 下周起街道改造
美國中國信託銀行哈仙達岡分行 盛大開幕

美國中國信託銀行哈仙達岡分行 盛大開幕
李晶晶牙科診所 有多位牙齒專科醫師

李晶晶牙科診所 有多位牙齒專科醫師

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20

超人氣

更多 >
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢