鑽石吧6日慶祝建市35周年 六小時精彩活動不斷

鑽石吧市慶活動將從6日上午10時持續到下午4時。（diamondbarca.gov）

鑽石吧 6日（本周六）將迎來建市35周年，系列慶祝活動準備就緒，風雨無阻，期望市民踴躍參與。

與聖蓋博谷許多華人 聚居城市相比，鑽石吧較為年輕，但其在市政管理、城市建設與地方教育等方面的優良表現，引人矚目，尤其是其市議會五名成員中，目前華人高占四席，包括現任市長和副市長均爲華人擔任。鑽石吧也是近年來南加州 華人市議員比例最高的城市。

鑽石吧今年的市慶活動將從6日上午10時持續到下午4時，地點在22324 Golden Springs Dr., Diamond Bar。六小時的活動將包括表彰優秀，大型娛樂活動和攤位展示，遊戲，餐車美食和免費贈送活動等。

其中市府兩項官式活動包括表彰和切蛋糕。社區優秀義工表彰將在下午1時登場；慶祝建市35周年大蛋糕，將在下午1點30分開啓，市府邀請所有居民一起前往慶祝，分享甜美。

鑽石吧市府表示，今年的市慶活動老少皆宜。現場娛樂活動將包括：充氣遊樂設施、遊戲攤位、手工藝品、臉部彩繪和娛樂、照相亭、餐車；社區展示將以商業博覽會為主打；環境服務區將包括公共安全顯示器示範等；城市歷史展示將由當地歷史學家Greg Busch主持，他將帶領民眾參觀鑽石吧中心，講解中心各個房間的功能和活動。

鑽石吧市府為市慶活動提供免費停車和前往活動現場的接駁交通。上午9 點至下午6點將提供往返活動的連續班車服務，並提供殘疾人接駁車服務。詳情可聯絡市府娛樂協調員Jessica Rayela，909-839-7073，或發送電子郵件至[email protected]。