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洛杉磯跨性青年遭槍殺 變性人群安危堪憂

洛杉磯訊
洛杉磯24歲跨性別化妝師梅迪納3月19日遭槍殺身亡，再次凸顯跨性別群體長期面臨的安全威脅。（abc7電視台）
洛杉磯24歲跨性別化妝師梅迪納3月19日遭槍殺身亡，再次凸顯跨性別群體長期面臨的安全威脅。（abc7電視台）

洛杉磯一名24歲的跨性別化妝師梅迪納（Meraxes Medina），3月19日慘遭槍殺身亡震驚當地社區。這起悲劇再次凸顯了跨性別群體長期以來面臨的安全威脅。近年來，美國針對跨性別者的犯罪案件呈現上升趨勢，其中絕大多數涉及槍枝，有色人種跨性別女性更是高風險族群。

梅迪納的好友惠特菲爾德（Alisha Whitfield）非常悲痛，她回憶起與梅迪納共度的美好時光，不僅讚揚她是一位才華洋溢的化妝師，更形容她是一個有積極進取精神的人。警方表示，梅迪納的遺體是在洛杉磯南部的一條道路上被發現的，除了中槍外，還有被車輛撞擊的痕跡。這起事件引發了社區對跨性別者遭受槍枝暴力的關注，以及如何保護該群體免受傷害的討論。

根據槍枝安全組織Everytown加州分會及其他相關組織的數據，梅迪納命案是今年以來美國至少第三起針對變性人的槍枝暴力死亡事件。2017年至2023年間，全美共發生263起跨性別者被殺案，其中193起涉及槍枝暴力。而加州在2018年至2024年間，共發生14起變性人被殺案件，其中37%發生在洛杉磯。

這些數據揭示了跨性別和性別非二元人群面臨的嚴峻挑戰，尤其是黑人跨性別女性和拉丁裔跨性別者受到的影響更加嚴重。根據「布雷迪：聯合反對槍枝暴力」（Brady: United Against Gun Violence）組織的報告，美國在針對跨性別者的兇殺案件中排名全球第三，僅次於巴西和墨西哥。

面對這一嚴峻形勢，惠特菲爾德和其他社區活動家呼籲提高對跨性別社區成員安全的認識，並提醒大家在這關鍵時刻，社區內部的互相照顧和支持非常必要。

跨性別 洛杉磯 加州

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