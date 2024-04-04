餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

4月1日當天準備打卡上班時，才發現店面已經永久歇業？這不是愚人節玩笑，而是發生在國王縣(Kings Co.)勒穆爾市「Fosters Freeze」速食店的真實故事。

4月1日也是加州 速食業員工時薪調漲至20元的大日子，但是Fosters Freeze的老闆Loren Wright卻說，到了3月29日晚上才發現，真的無法給20元時薪，「但是又不想破壞員工過復活節 假期的心情」，因此決定4月1日才宣布。

乍聽之下，突然關門是Loren Wright的善意之舉，但分店助理總經理Monica Navarro接受FOX電視網訪問時說，老闆當然把一切都推給薪資調漲，但就她所知，Fosters Freeze的分店不多，可以免除調薪，而且很多同仁願意以原薪水工作，因為有工作總比沒工作好。

Monica Navarro說，她知道加薪的原意是要幫助勞工 ，但店東就是咬死這點，直說他們撐不下去了，非關店不可。她說她真心知道（加薪）行不通，因為Fosters Freeze不會是最後一家，附近部分店家也將關門，或是乾脆減少工時，所以「Fosters Freeze只是歇業潮的開始」。

Monica Navarro受訪時回憶4月1日當天的經過。兩名同事到了店門口才發現門口貼了「Closed」標示，還以為是愚人節玩笑，但在打給Monica Navarro才知道是真的關了，因為連她都不知道此事。

在與其他管理層確認後才知道，老闆以加薪為由決定關店。Monica Navarro說，要關店好歹也要事先通知，至少員工可以趕緊另找工作，而她身為經理，能做的也只有幫他們牽線而已。

而且，很多人告訴Monica Navarro，他們願意以原來的薪水工作，總比現在大家都失業要好。而看看附近的一些店，雖然時薪確實漲到20元，但是每個人的工時都被縮減，日子反而更難過。