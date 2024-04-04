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全美藝術菁英大獎出爐 青年傑出人才輩出

洛杉磯訊
由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA），十大藝術菁英獎及其他獎項已出爐。（主辦方提供）
由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA），十大藝術菁英獎及其他獎項已出爐。（主辦方提供）

由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA），十大藝術菁英獎及其他獎項已出爐，多地傑出藝術家及學生獲得嘉獎。

「全美藝術菁英大獎 BYAA」創立於洛杉磯，旨在為全美藝術菁英們提供展示作品與交流合作的平台。比賽匯集多名業內權威人士擔任評委，除評選出行業最具潛力和價值的新晉藝術家，還為參選的藝術家提供專業指導和發展規劃諮詢，讓參選藝術家收穫滿滿。

今年比賽收到數百名候選人報名參選，其中不乏在藝術界已有成就的青年藝術家。經過評委會為期一個月的評審甄選，最終評選出十大獲獎者：Luminads聯合創始人、後期製作人Angelin Song；青年畫家、Fortunei Art Studio主理人Liang Tong；獨立藝術家、Flying Media藝術總監Liang Zhang；Coosi Studio聯合創始人Rensi Ying；TigerPicture創始人兼CEO Tian Liu；建築設計師Tianyue Xiao；中央戲劇學院表演系老師 Xiao Zhang；香港女中音歌唱家Ashley Chui；概念藝術家、遊戲設計師Longque Chen；斯坦威年輕藝術家、鋼琴家Maxine Gong 。

除此之外，評委會還評選出多個行業新秀獎，包括產品設計類新人獎Vin (Yin) Wu、策劃類新人獎Kailey Xi、純藝術類(Fine Art) 新人獎Xiaoxiao Wu等，及Yifu Ding等獲得學生獎項。

主辦方表示，明年還將增設電影類、電視類等更多行業新秀獎，同時也將擴大規模，甄選更多藝術人才，為這些優秀年青人搭建更大的展示平台，也為這些藝術菁英走向世界提供更好的發展渠道。

洛杉磯 香港 CEO

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