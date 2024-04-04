慈濟美國總會賑災 齊心共善送愛到台灣

慈濟美國總會發起「齊心共善，送愛到台灣」賑災活動。(慈濟美國總會)

台灣花蓮縣地區3日上午發生芮氏規模7.4的強震，也是台灣25年來遭遇最大的地震 。慈濟美國總會響應位於台灣花蓮的佛教慈濟基金會的行動，即日起展開「齊心共善，送愛到台灣」的賑災行動，期許凝聚全美民眾的愛與關懷，陪伴受災鄉親度過最困難的時刻。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「在美華人 和慈濟人對台灣遭遇強震感同身受，更悲痛鄉親們因此受苦。在此時，我們更需要堅強地團結一致，用愛與善的正能量，關懷和撫慰受到影響的倖存者們與台灣民眾，陪伴災民們度過難關、重建家園。

地震發生後，慈濟在花蓮本會立即在靜思精舍主堂外廣場，成立「0403花蓮地震災害關懷與應變中心」，同時，花蓮慈濟醫院立即啟動「中級急診紅色九號」應變機制。慈濟創辦人證嚴法師親自坐鎮了解與指示慈濟啟動災害關懷與應變機制。應變中心將作為賑災即時資訊和救災活動的樞紐。此外，證嚴法師也親自前往花蓮重災區關懷災民，並慰問身處前線的警察、消防員、救援人員、慈濟志工、佛光山會員以及其他非政府組織。

慈濟美國總會邀請美國華人，一起關懷受強震影響的民眾，包括響應證嚴法師的呼籲，一、邀請親友們，一起為所有受到0403強震影響的鄉親虔誠祈禱，祝願所有災民儘早走出地震陰霾。二、捐款支持慈濟在台灣的賑災行動，提供受災鄉親身心靈的關懷與援助，幫助他們能度過磨難，振作精神，早日重建家園。匯聚你我點滴的愛與關懷，我們將一起陪伴受災鄉親度過最困難的時期！

「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛網頁： https://donate/zh/taiwan-earthquake-relief。詳情聯繫慈濟公關錢美臻（Jennifer Chien），Cell: 626-589-8417 / Office: 909-447-7799 ext 6572 / Email: [email protected]，佛教慈濟基金會美國總會 Buddhist Tzu Chi Foundation （1100 S. Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773）