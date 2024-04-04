我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫學界警告：大便太細、血便可能是這種癌的徵兆

砸了自己的腳...蔡崇信坦言：阿里巴巴已落後

慈濟美國總會賑災 齊心共善送愛到台灣

聖迪瑪斯訊 
慈濟美國總會發起「齊心共善，送愛到台灣」賑災活動。(慈濟美國總會)
慈濟美國總會發起「齊心共善，送愛到台灣」賑災活動。(慈濟美國總會)

台灣花蓮縣地區3日上午發生芮氏規模7.4的強震，也是台灣25年來遭遇最大的地震。慈濟美國總會響應位於台灣花蓮的佛教慈濟基金會的行動，即日起展開「齊心共善，送愛到台灣」的賑災行動，期許凝聚全美民眾的愛與關懷，陪伴受災鄉親度過最困難的時刻。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「在美華人和慈濟人對台灣遭遇強震感同身受，更悲痛鄉親們因此受苦。在此時，我們更需要堅強地團結一致，用愛與善的正能量，關懷和撫慰受到影響的倖存者們與台灣民眾，陪伴災民們度過難關、重建家園。

地震發生後，慈濟在花蓮本會立即在靜思精舍主堂外廣場，成立「0403花蓮地震災害關懷與應變中心」，同時，花蓮慈濟醫院立即啟動「中級急診紅色九號」應變機制。慈濟創辦人證嚴法師親自坐鎮了解與指示慈濟啟動災害關懷與應變機制。應變中心將作為賑災即時資訊和救災活動的樞紐。此外，證嚴法師也親自前往花蓮重災區關懷災民，並慰問身處前線的警察、消防員、救援人員、慈濟志工、佛光山會員以及其他非政府組織。

慈濟美國總會邀請美國華人，一起關懷受強震影響的民眾，包括響應證嚴法師的呼籲，一、邀請親友們，一起為所有受到0403強震影響的鄉親虔誠祈禱，祝願所有災民儘早走出地震陰霾。二、捐款支持慈濟在台灣的賑災行動，提供受災鄉親身心靈的關懷與援助，幫助他們能度過磨難，振作精神，早日重建家園。匯聚你我點滴的愛與關懷，我們將一起陪伴受災鄉親度過最困難的時期！

「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛網頁： https://donate/zh/taiwan-earthquake-relief。詳情聯繫慈濟公關錢美臻（Jennifer Chien），Cell: 626-589-8417 / Office: 909-447-7799 ext 6572 / Email: [email protected]，佛教慈濟基金會美國總會 Buddhist Tzu Chi Foundation （1100 S. Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773）

地震 華人

上一則

洛華埠中西醫模擬中心開張 仿真病人能哭叫真實感強

下一則

海外青年文化大使協會新生培訓 2024年招生熱烈起跑

延伸閱讀

花蓮地震 英國工黨政要紛關心

花蓮地震 英國工黨政要紛關心
花蓮地震 國定古蹟鹿港天后宮受損將緊急加固

花蓮地震 國定古蹟鹿港天后宮受損將緊急加固
侯友宜捐1個月薪資賑災 助早日重建家園

侯友宜捐1個月薪資賑災 助早日重建家園
教宗慰問台灣花蓮地震傷者 為受難者祈禱

教宗慰問台灣花蓮地震傷者 為受難者祈禱
花蓮地震10人罹難 失蹤15人包含4名外籍人士

花蓮地震10人罹難 失蹤15人包含4名外籍人士
花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友