海外青年文化大使協會新生培訓 2024年招生熱烈起跑

僑委會2024年海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓開放報名。（取自FASCA報名官網）

中華民國 僑務委員會（Overseas Community Affairs Council, OCAC）近日宣布，2024年海外青年文化大使（Foreign Affairs Student Cultural Ambassador, FASCA）新生培訓報名現已開放，此項計畫旨在培養海外臺裔青年的領導力、服務精神、文化認同與傳承意識，進而加強他們與臺灣的連結。培訓將在北美及亞太地區的16個城市進行，包括新設立的加拿大溫哥華、多倫多以及澳洲 布里斯本（Brisbane）等地，以促進全球臺裔青年之間的交流。

自2011年起，僑務委員會在北美設立多個FASCA分會，致力於支援臺灣文化的推廣及海外僑社的服務工作，獲得廣泛的好評。今年的培訓課程將圍繞「領導、服務、文化、傳承」四大核心價值，並特別融入生命教育元素，由來自臺灣及美加地區的教授和專業講師聯合授課，提供富有挑戰性且深具文化意義的學習體驗。

完成培訓的學員將有機會加入當地FASCA的年度活動，進一步提升自己的文化素養和領導能力，成為未來社會的中堅力量。另外，北美地區的學員若服務時間超過100小時，還能申請「美國總統志工服務獎」，為自己的升學 與未來發展增添籌碼。

僑務委員會誠邀14至17歲的臺裔青年踴躍報名參加，共同開啟一段充滿學習與成長的旅程，擁抱並傳承臺灣文化，成為連結全球的臺裔菁英。報名和詳情可訪問官方網站或直接進入報名網頁https://wceo.regfox.com/2024fasca，以及僑務委員會官方網站http://www.ocac.gov.tw。