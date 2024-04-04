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允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案

記者邵敏／洛杉磯即時報導
David Milton（右）詳細講解SB94的具體內容。（記者邵敏／攝影）
David Milton（右）詳細講解SB94的具體內容。（記者邵敏／攝影）

加州49選區共和黨眾議員候選人劉龍珠，4月4日（周四）召開新聞發布會，堅決反對SB94號提案。劉龍珠表示，這項提案的本質就是允許被判無期徒刑的人申請重判或減刑，他反對此項提案，指出法案一旦通過，加州將有3萬4000名重刑犯可能被提前釋放。

SB94號提案由加州參議員柯提斯（Dave Cortese）等人共同起草，旨在幫助被判死刑、或終身不得假釋的囚犯重審減刑。此提案目前已通過參議會，正在眾議會等待受理，如果通過，將由州長紐森簽署立法。這項提案主要針對的重刑犯，包括已被監禁25年的囚犯，或犯罪發生在1990年6月前的囚犯。

作為49選區共和黨眾議員候選人，劉龍珠律師認為，如果SB94號提案通過，將成為加州歷史上最邪惡的法律，連環殺人犯、強姦犯等都可能因為這項法案被提前釋放，回到社區 。他質問，「你願意跟被釋放的這些殺人犯做鄰居嗎？」

52歲的史德運殘忍殺害兩名華裔少年，日前被判一級謀殺罪，一旦認定精神正常，將面臨終身監禁。劉龍珠表示，如果SB94號提案成為法律，像史德運這樣的殺人兇手以後都會被減刑釋放；加州3萬4000名重刑犯都有機會提前釋放，重回街頭、社區，這不僅對受害者家屬是巨大的傷害，也對居民人身安全造成極大威脅。

劉龍珠表示，反對這項法案，並非兩黨紛爭，而是殺人償命的基本常識，他指出加州20多年來沒有執行過死刑，現在就連無期徒刑都可以縮短，後果非常可怕。劉龍珠呼籲所有民眾發聲，並必須堅決反對這項提案，捍衛家人和社區的安全。當天記者會，競選洛縣檢察長的David Milton受邀參加，詳細講解SB94的具體內容，以及將帶來的惡劣影響。

參選今年49選區共和黨眾議員，劉龍珠目前已通過初選，將在11月5日挑戰大選。他強調，SB94號提案是在加州極左派環境下產生，並認為民主社會應該兩黨制衡，不能一黨獨大，呼籲華裔選民投票支持認可其觀念的候選人，否則就會出現類似SB94這種惡法，「不要覺得自己的一票微不足道，如果1000人、一萬人參與投票，改變觀念，就會改變加州。」

劉龍珠认为法案一旦通過，加州3萬4000名重刑犯可能被提前釋放。（記者邵敏／攝影...
劉龍珠认为法案一旦通過，加州3萬4000名重刑犯可能被提前釋放。（記者邵敏／攝影）
劉龍珠4日召開新聞發布會，堅決反對SB94號提案。（記者邵敏／攝影）
劉龍珠4日召開新聞發布會，堅決反對SB94號提案。（記者邵敏／攝影）

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