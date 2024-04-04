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磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃 洛杉磯非裔女被捕

洛杉磯訊
無端持磗塊砸碎多輛汽車擋風玻璃，洛杉磯非裔女被捕。（KTLA）
無端持磗塊砸碎多輛汽車擋風玻璃，洛杉磯非裔女被捕。（KTLA）

據KTLA報導，一名女子在洛杉磯市區用磚塊猛烈砸碎路邊停車的擋風玻璃，數次被監控視頻拍到，現已被捕落網。

影音來源：abc7電視台，記者張庭瑜/後製

這名嫌疑人名叫麗莎瓊斯 (Lisa Jones)，30 歲，3日（本週三）因涉嫌在洛杉磯縣發生一系列針對路邊停車的無端襲擊而被拘留。

監控視頻捕捉到了 3 月 28 日下午 5 點左右在威尼斯（Venice）大街發生的事件，該女子從車內走出來，接近一輛停在威尼斯的保時捷 SUV。她舉起一塊大磚頭舉過頭頂，用力將它砸在擋風玻璃上，然後漫不經心地走開了。

這名女子被看到從一輛白色大眾Tiguan SUV 中走出來，她還被指控在西洛杉磯砸碎一輛特斯拉車窗、在塔扎納（Tarzana）砸碎一輛紅色皮卡車、在伍德蘭山（Woodlands Hills）砸碎一輛現代汽車、在布班克（Burbank）砸碎三起事件，以及可能還有更多事件。

「這感覺非常違規，」保時捷車主邁耶 (Katerina Meyer) 說，她的車停在玫瑰和伯納德大道附近。「我很想知道她為什麼要對人們做這種事。」

就在幾英里外，似乎是在同一天，這名女子向停在西洛杉磯卡姆登大道（Camden）和拉格蘭奇大道（La Grange Avenues）附近的一輛特斯拉車的擋風玻璃投擲了一塊磚頭。在砸碎擋風玻璃後，她撿起了磚頭，走回了自己的車輛。

無端用磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃的洛杉磯非裔女子現已被捕。（Citizen）
無端用磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃的洛杉磯非裔女子現已被捕。（Citizen）

洛杉磯 特斯拉 SUV

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