南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

花蓮地震震中區地面最大振動烈度MMI=8.5-9度。（酈永剛提供）

台灣花蓮地震 引發南加民眾關注。南加大 （USC）地震專家酈永剛教授表示，花蓮地區發生的較為嚴重的次生地質災害，如山體滑坡(landsliding)和地表液化(liquefaction)，當地民眾需注意謹防。

酈永剛表示，美國地質調查局顯示，台灣東海岸3日發生里氏7.4級大地震。地震震中位於花蓮市以南約 18 公里處。全島都有震感。本次M7.4級強震震深為34.8公里，震中區地面最大振動烈度MMI=8.5-9度。震源機制為逆衝斷裂(reverse-thrust faulting)是太平洋板板塊，菲律賓板塊與歐亞板塊衝撞的結果。因洋性板塊比重大，往西運動下插到台島陸塊下面。沿板塊邊界形成俯衝帶(Subduction zone)。下插的洋性板塊(Slab)的上部稱為Benioff zone，聚積大量的應變能量。本次7.4級強震就發生在俯衝帶Benioff zone內。

據初步損壞報告，台灣花蓮縣的房屋出現傾斜。由於餘震襲擊(已發生1次6.4級，3次5.7級，4次5.2級餘震)，軍隊已被動員救災，學校和工作場所已暫停運營。台灣中央氣象局在地震後發佈海嘯警報，建議居民疏散到地勢較高的地方。日本 氣象廳向宮古島和沖繩群島發佈海嘯警報， 警告海浪高度可達3米。

他說，此次7.4級地震是台灣25年來最強烈的地震。台灣位於環太平洋地震帶，1999年，台北以南150公里處集集曾發生7.7級地震，造成2400人死亡、1萬人受傷。2018年花蓮附近發生里氏6.2級地震 ，造成至少17人死亡、300多人受傷。 這次台灣地震致9人死亡，963人受傷。主震後發生13次5級以上餘震，最大餘震為6.4級。花蓮地區26棟樓塌，沿海公路遭山體滑坡破壞，目前仍在搜救傷亡人員，搶險修復交通。所幸本次7.4級強震震中位置在台東沿海居民密度較稀疏地區，損失較小。