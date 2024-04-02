我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

不斷更新／台灣7.2強震 花蓮大樓嚴重傾斜 民眾哀號：以為921又來

花蓮強震引發海嘯機率小 南加大華人學者分析

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加州大學地震教授酈永剛。（酈永剛提供）
南加州大學地震教授酈永剛。（酈永剛提供）

美西時間2日下午近5時（台灣時間3日上午7時58分），花蓮發生規模7.2強震，最大餘震6.5級。南加大（USC）地震學家酈永剛教授分析，其最大餘震力度不亞於主震，但目前看來引發海嘯機率不大。對比南加最近相對平靜，新研究發現聖安德烈亞斯（San Andreas）斷裂帶地震和其附近內陸湖水水量有關。

酈永剛表示，最近台灣和菲律賓地震頻次增加，花蓮地震震央定位在內陸，過去多數在外海，因此這次震感強烈。通常在島內地震波傳遞在地下比較深，地面破壞力就沒有那麼大。目前看來主震震央顯示不是太嚴重，但最大餘震在6.5級左右，兩者雖然震級有差，但是因為深度距離差，導致兩個地震在地面產生震動幅度接近。

他說，目前花蓮地震引發的次生傷害還要觀測，花蓮地區坡度很大，很陡峭，沿海公路可能會有流石下來，如果下雨天氣更糟糕。對於海嘯的擔心，他認為發生海嘯要滿足幾大條件，首先是震級足夠，但這次地震不在海底在內陸；其次是震源機制，這次地震屬於逆衝斷層，之前引發海嘯的日本東北大地震和印尼地震都屬於逆從斷層。總體看來因為地震位置不是在海底，目前看來引發海嘯風險不太高，且花蓮海水和加州一樣比較深，地震會隨著海水深度縮減破壞力。

相比加州斷裂帶不是逆衝斷層，是呈水平方向的剪刀切，因此，即使加州地震再嚴重也不會引起海嘯。酈永剛表示，加州最近比較平靜，一直擔心的聖安德烈亞斯斷層通常250年來一次大地震，但是現在已經330年還沒有引發大地震。最近聖地牙哥加大和聖地牙哥州大在「Nature」雜誌的研究分析，安德烈亞斯斷裂帶有一個Salton Sea內陸湖，內陸湖存水量和地震有相關性。湖水最深可達95米深，其湖面面積會是現在的14倍。當湖水加載到一定量會引起八級地震，現在沒有發生地震，是因為湖水減載，負荷變小，地面壓力也小。即使今年雨水多，但其水量比過去小了至少14倍。

地震 加州 南加大

上一則

花蓮7.2強震 洛杉磯遊客受驚 母抱兒躲桌下

延伸閱讀

花蓮和仁驚傳火車遭落石砸 台鐵回應了

花蓮和仁驚傳火車遭落石砸 台鐵回應了
花蓮7.2強震 洛杉磯遊客受驚 母抱兒躲桌下

花蓮7.2強震 洛杉磯遊客受驚 母抱兒躲桌下
台灣地震 環狀線疑似地震軌道位移 乘客驚魂：像坐海盜船

台灣地震 環狀線疑似地震軌道位移 乘客驚魂：像坐海盜船
台7.3地震 廈門整個社區都跑出去：福建震感強

台7.3地震 廈門整個社區都跑出去：福建震感強
不斷更新／台灣7.2強震 花蓮9層樓大樓嚴重傾斜 民眾哀號：以為921又來

不斷更新／台灣7.2強震 花蓮9層樓大樓嚴重傾斜 民眾哀號：以為921又來
台灣花蓮近海地震 中國杭州、汕頭民眾都有感

台灣花蓮近海地震 中國杭州、汕頭民眾都有感

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15

超人氣

更多 >
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞

不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布