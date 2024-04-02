分心駕駛危害大 阿罕布拉學生倡安全

阿罕布拉學區學生代表Justin Wang表示，安全駕駛影響著無數年輕學生的生命與未來。（記者子為/攝影）

平均每天有九人因為分心走神在駕駛事故中喪生。四月是分心駕駛意識月（National Distracted Driving Awareness Month ），為了提高公眾對安全駕駛的重視，保護青少年群體免受分心駕駛的傷害，阿罕布拉學區 高中生和安全駕駛領域的社區領袖4月2日共同召開「Be The Change」峰會，旨在讓公眾了解車禍對年輕人的危害，特別是由分心造成的車禍，並學會如何減少和避免事故的發生。該峰會由阿罕布拉市警局協助舉辦。

阿罕布拉學區學生代表Justin Wang表示，作為學生代表和該活動的組織者之一，舉辦這樣的活動很重要，因為安全駕駛影響著無數年輕學生的生命與未來。他說，在安全駕駛月，我們希望更多人能意識到分心駕駛的危險，並提升公眾對安全駕駛的認知，更好地保護年輕人。

公益組織保護世界兒童（Safe Kids Worldwide）主席Torine Creppy表示，很開心看到阿罕布拉學區的學生們積極組織和參與安全駕駛活動，相信會帶來好的改變。Creppy指出，許多看似簡單的安全駕駛貼士都非常重要，比如始終系好安全帶、不要干擾司機、與行人眼神接觸、落實安全駕駛規範等，要認真落實這些細節，才能真正地引起改變。

加州 交通安全辦公室(California Office of Traffic Safety)主任Barbara Rooney表示，感謝阿罕布拉學區組織本次活動，提高安全駕駛意識對於保護年輕司機至關重要。青少年群體比其他群體更容易被捲入致命車禍中，其中大多車禍都是由分心駕駛造成。Rooney說，「我們都曾年輕過，也知道駕駛技巧的提升需要經驗和練習，所以更要保護經驗不足的年輕司機」。

加州公路巡警局（CHP）隊長Kevin Davis表示，安全駕駛一直是加州公路巡警局的工作重點，根據他的經驗和官方研究，分心駕駛是造成交通事故的最大因素，平均每年都有超1萬3000例由分心駕駛造成的車禍，而這些車禍都能通過提高注意力實現。Davis指出，安全駕駛並不難，最基本的就是雙手掌握方向盤，兩眼看好道路。此外，一些安全駕駛的貼士還包括，將手機開啟靜音模式、在駕駛前處理好簡訊和電子郵件，等等。

車禍受害者David Francisco表示，他曾在一次騎行的過程中，被一輛闖紅燈的汽車撞飛在地，醒來後發現脊柱受傷，醫生說他「很可能再也站不起來」。Francisco說，他在經歷很多治療和復健後，現在終於能重新站立，但仍然無法跑步，他希望大家都能重視安全駕駛，尊重自身和他人的生命。