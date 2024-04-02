蒙市聖湯瑪斯天主堂 復活節彌撒38華人受洗

蒙市聖湯瑪斯天主堂復活節彌撒迎來新教友。（受訪者提供）

上周末南加州 地區迎來一場冬季風暴，但虔誠的信徒參加復活節 彌撒風雨無阻。蒙市聖湯瑪斯天主堂在兩天的彌撒當中，共有38位華人 慕道者接受洗禮加入天主教會大家庭，創造了三年疫情過後的新紀錄。

聖湯瑪斯天主堂的復活節前夕中英雙語彌撒由主任司鐸Fr. John Kyebasuuta、李文雨神父 (Fr. Joseph Li) 主禮。Fr. John Kyebasuuta 表示，今年四旬期主題是「成為他人之光」，他相信每個人透過彼此的互動，遇到了那道光；現在進入復活期，讓那光繼續閃耀在每個人的生活中，同時讓大家持續地維持在四旬期間的善行，繼續成為他人的光明。

李文雨神父表示，在現今生活中，面對俄烏戰爭、以巴戰爭等國際紛爭，眾多平民生活在痛苦當中，復活的主將希望帶給每一位相信祂的人，這個希望就是痛苦中的安慰、迷茫中的方向、黑暗中的明燈。他希望這份來自耶穌的禮物，成為大家改變個人的動力和走向未來的勇氣；同時讓這個希望變得穩固，並且在周圍的人身上產生效力；並在不同的地方，特別需要向貧困的人、患病的人、 脆弱的人，遭受歧視的人、新來的移民傳報這一希望和喜訊。

聖湯瑪斯天主堂復活節兩天的中英雙語、普通話、粵語三台彌撒中，包括嬰兒、兒童、青少年、成年人等共有38華人接受洗禮加入天主教會大家庭，為該教堂注入新動力。