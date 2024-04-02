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FBI懸賞2.5萬徵綫索 緝拿槍擊托倫斯變電站嫌犯

洛杉磯訊
FBI洛杉磯地區辦公室懸賞2萬5000元，通緝2023年對托倫斯變電站進行襲擊和破壞的嫌犯或團夥，呼籲知情民眾提供綫索。圖爲其中一名嫌犯。（FBI提供）
FBI洛杉磯地區辦公室懸賞2萬5000元，通緝2023年對托倫斯變電站進行襲擊和破壞的嫌犯或團夥，呼籲知情民眾提供綫索。圖爲其中一名嫌犯。（FBI提供）

聯邦調查局（FBI）洛杉磯地區辦公室2日公告，懸賞2萬5000元，追捕2023年對托倫斯變電站進行襲擊和破壞的嫌犯或團夥，呼籲知情民眾提供綫索。

相關的安全監控錄像顯示，2023年8月20日，一名嫌疑人或團夥試圖通過射擊愛迪生電力公司位於托倫斯的一個變壓器，來摧毀變電站並導致系統故障。該變電站位於托倫斯Madrona大道21760號，當時嫌犯向目標連發數槍。事件中沒有人受傷，但變電站受到嚴重損壞。

附近的監視攝影機拍下的錄像顯示，一名嫌疑人為男性，臉上皮膚暗黑色，身穿帶兜帽的棕褐色大衣、黑色褲子和靴子。

FBI表示，破壞電氣設備可能會導致停電、需要昂貴的維修費用，並導致嚴重的人身傷害甚至死亡。每一起相關的攻擊事件都可能構成重罪指控，包括對聯邦和州際輸電線路破壞的指控。

聯邦調查局和托倫斯警察局正在南加州愛迪生公司的協助和配合下調查這起事件。FBI表示目前尚未有人被捕，呼籲知情民眾舉報。任何有關嫌疑人身份或本案的信息，請聯繫FBI免費舉報熱線 1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）。或聯絡當地的FBI辦公室或透過Tips.fbi.gov在線提交舉報。

FBI懸賞高達 25,000 美元，那些能夠導致嫌犯和其團夥被捕並定罪的資訊，將獲得FBI賞金2萬5000元，提供給聯邦調查局的資訊將被保密，舉報人可以匿名提供資訊。

FBI洛杉磯地區辦公室懸賞2萬5000元，通緝2023年對托倫斯變電站進行襲擊和...
FBI洛杉磯地區辦公室懸賞2萬5000元，通緝2023年對托倫斯變電站進行襲擊和破壞的嫌犯或團夥，呼籲知情民眾提供綫索。圖爲其中一名嫌犯。（FBI提供）

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