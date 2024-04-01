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砸穿6堵牆挖隧道偷珠寶 洛城店主當面堵截盜賊

洛杉磯訊
竊賊使用大鐵鎚，在沙龍店洗手間墻壁上打了一個洞。（KTLA5）
竊賊使用大鐵鎚，在沙龍店洗手間墻壁上打了一個洞。（KTLA5）

洛杉磯市警方正在調查多家珠寶店的入室盜竊案，最近一起案件發生在查伍斯（Chatsworth）社區。囂張盜賊砸穿六堵墻，挖了一條通往珠寶店的隧道，就在他們深夜闖入店內準備洗劫財物時，恰巧與店主面對面相遇。

這起案件發生在3月25日淩晨2時左右，案發地址位於查伍斯Topanga Canyon廣場的購物中心，靠近Lassen Street。警方稱，竊賊用大鐵鎚砸穿3家店舖的6面牆，目的就是為了闖入這家珠寶店施盜。

案發時，珠寶店店主Denny Lesser正好走進店內，準備做一些修理工作，他猛然看見一個陌生男子出現在面前。根據Lesser的描述，男子身高5呎5吋至5呎7吋之間，看到珠寶店內有人，對方明顯也嚇了一跳。此時店主發現墻上還有一人，「顯然兩人是同夥，他們開始交流，但不是說英語。」Lesser迅速關上店裡的一扇後門，並在門把手下方放了一張椅子，同時他果斷撥打報警電話，竊賊見此場景，選擇空手逃離珠寶店。

KTLA電視台獲得的現場畫面顯示，警方趕到案發現場，一名警察在購物中心圍欄後面查看。據悉，圍欄已被嫌疑人切斷，目的是進入大樓的一扇側門，該側門通往一間武術工作室。嫌犯再挖開另一家門店的磚墻，試圖從那里進入珠寶店。

隔壁沙龍店老闆Sarah Shafik表示，在她店鋪後面， 竊賊使用大鐵鎚在洗手間墻壁上打了一個洞，並在商店之間挖了一條隧道，可以直接通到珠寶店。一位不具名的店主指出，兩名嫌疑人從外面的煤渣磚牆開始，用大錘打破六面牆。對於歹徒的囂張行為，這名店主直呼「太瘋狂了，挖隧道需要花很多時間。」

這家店主的監控探頭拍到案發時，一名穿著大衣的可疑男子在後面行走，以及一輛銀色SUV在停車場快速進出。店主表示，自己的商店已經發生過12次入室盜竊，但對於這起案子，她仍然感到十分震驚。附近商家普遍認為犯罪行為已經失控，希望當局採取強有力的措施。

警方勘查確定，這家珠寶店沒有失竊任何財物，但至少有兩名嫌犯潛入店內，案件可能還涉及一名開車逃跑的司機，目前此案尚未有任何人被逮捕。洛市警局表示，這起案件與另一家珠寶店入室盜竊案類似，竊賊同樣使用大鐵鎚撬開幾家商店的牆壁，進入珠寶店，但調查人員尚未證實兩起案件是否同一夥嫌犯所為。

竊賊用鐵鎚砸穿3家店舖的6面牆，為闖入珠寶店盜竊。（KTLA5）
竊賊用鐵鎚砸穿3家店舖的6面牆，為闖入珠寶店盜竊。（KTLA5）
案發時，一名穿著大衣的可疑男子在案發現場後面行走。（KTLA5）
案發時，一名穿著大衣的可疑男子在案發現場後面行走。（KTLA5）
一輛銀色SUV在停車場快速進出。（KTLA5）
一輛銀色SUV在停車場快速進出。（KTLA5）

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