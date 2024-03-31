世界廣東同鄉總會南加分會婦女部捐款助中文教育
世界廣東同鄉總會南加分會婦女部發揚華埠悠久傳統，換屆和春節聯歡晚會當天，新任婦女部主任蔡惠玲代表捐款500元，贊助羅省中華孔教學校，鼓勵和襄助該校在海外弘揚中華文化，讓生於斯長於斯的華裔子弟能夠學習中文。
華僑協會洛杉磯分會依例與該會攜手舉辦春節聯歡晚宴，會長張自豪在會中廣東同鄉會婦女會善舉。他表示，華埠傳統新年宴會多有捐獻資助羅省中華孔教學校的傳統，唯近年來受到疫情影響，這項捐獻多被遺忘，而中華學校受到各種因素影響，經費困難，的確需要各方的幫助，好讓中華文化的薪火繼續。
世界廣東同鄉總會南加分會婦女部就職典禮暨聯歡晚會當晚在華埠金龍酒家舉行，婦女部合唱團以「雲扇」舞蹈揭開序幕；蒙特利公園市議員饒影凡主持2024年職員宣誓儀式，新屆婦女部主任蔡惠玲、副主任陳國昭。聖蓋博市副市長吳程遠也特別前來祝賀兩會，並頒祝賀狀。
婦女部卸任主任謝寶仲在致詞時特別介紹該會已有30多年歷史，期間有許多理事、會員參與會務，付出貢獻令人懷念。如今隨著時代發展，該會需要注入更多新動力，希望邀請更多廣東鄉親好友加入，讓會務發揚光大。
華僑協會洛杉磯分會會長張自豪表示，海外華人聚在一起，除了維繫鄉親情誼，更重要的是團結起來，為社區做更多服務。他很高興看到大家齊聚一堂，共同勉勵今後當更加的茁壯成長、薪火相傳。
新任主任蔡惠玲感謝大家支持，感謝歷屆領導班子的付出，曾舉辦多項關懷社區和耆英活動，今後將繼續努力，鼓勵更多婦女為社區貢獻。她特別提到蒙特利公園市市議員饒影凡、婦女會顧問方美瓊等，都是能文能武的傑出女性，她們在外是幹練的職業女性，在家是賢妻良母。顧問方美瓊感謝大家的支持，表示今後將繼續為弱勢社群發聲及服務。
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