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應對周末風暴 洛杉磯縣市增強遊民住宿

洛杉磯訊
洛杉磯市縣攜手啟動增強型冬季庇護計劃，為遊民提供汽車旅館代金券和延長避難所開放時間，應對本周末風暴。（本報檔案照）
洛杉磯市縣攜手啟動增強型冬季庇護計劃，為遊民提供汽車旅館代金券和延長避難所開放時間，應對本周末風暴。（本報檔案照）

面對本週末強降雨和雷雨天氣，洛杉磯縣市啟動增強冬季庇護計劃，為遊民提供汽車旅館代金券作為臨時住房選擇。此計劃將一直持續至4月2日（週二），並由洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority, 簡稱LAHSA）管理和實施。

根據LAHSA規劃，將發放總計240張代金券給急需避風港的遊民，其中洛杉磯縣提供175張，洛杉磯市提供65張。原定3月31日結束運營的季節性避難所也將延長開放時間。LAHSA執行長凱勒姆（Va Lecia Adams Kellum）表示，面對強降雨，將遊民安置到室內，確保他們的安全和乾燥是當務之急。她指出，這項加強的冬季庇護計劃在緊急情況下提供所需的支援和資源。

LAHSA曾在今年1月29日至2月13日，面對強烈風暴時，首次啟動這項計劃，並成功將近1000名遊民安置於室內。在此期間，洛杉磯縣內的公園和娛樂場所設立的六個臨時加強型冬季避難所共收容459人，另外520張代金券被用來幫助民眾在飯店和汽車旅館中找到臨時住宿。

原定自2023年11月1日啟動至2024年3月31日結束的2023-24年度冬季態護計劃，鑑於本週末天氣，已緊急延長執行期限。需要臨時庇護的遊民及其他需要幫助的民眾，可透過撥打洛杉磯縣211服務號碼（2-1-1）或1-800-548-6047來了解可用的臨時住房資源。

遊民 洛杉磯 庇護

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