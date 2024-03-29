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南加香港商會携手勞斯萊斯探討人工智能趨勢

洛杉磯訊
南加州香港商會携手勞斯萊斯舉辦活動討論人工智能未來趨勢。(南加州香港商會)
南加州香港商會携手勞斯萊斯舉辦活動討論人工智能未來趨勢。(南加州香港商會)

加州香港商會3月27日與勞斯萊斯巴沙迪那汽車商（Rolls-Royce Motor Cars Pasadena）携手合作，在最新的商業交酒會中探討了人工智能的發展趨勢。本次活動提供了勞斯萊斯三個系列Cullinan、Ghost及Spectre的試駕體驗，還邀請了兩位主講嘉賓，就人工智能技術的應用和未來發展進行深入探討。會員們齊聚一堂，拓展人脈。

在這次活動中，會員有機會體驗到Rolls-Royce三款最新車型的試駕，深入了解其頂級品質和卓越性能。由專業技師導航，感受精彩非凡的試駕體驗。同時，聆聽了來自專業領域的講者，分享了他們對於人工智能技術的見解和預測。這些主題涵蓋了人工智能在商業、科技和社會各個領域的應用，引發了會員間的廣泛興趣和討論。值得關注的議題，例如數據隱私和安全、倫理和道德考量、人工智能在創新和創意方面的角色等。

出席者有聖蓋博市市長吳程遠，Rolls Royce贊助商Sharon Fong、香港商會會長鄧偉信、前任會長李文超、鄭錦年、青年商會創會主席吳家裕、主講嘉賓李俊輝和Malcolm S. McNeil，以及香港商會理事林詠涵、黃沛芝等人。

南加州香港商會致力於為會員提供一個學習和交流的平台，促進業務合作和個人發展。本次與Rolls-Royce Motor Cars Pasadena的合作活動為會員們帶來了一次難得的機會，讓他們深入了解了人工智能技術的前沿趨勢，並與同行進行了深入的交流和討論。南加州香港商會期待未來與更多優秀企業和機構進行合作，為會員提供更多有價值的學習和交流機會。

 

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng) 與會員們演講交流。(南加州香港商會)
青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng) 與會員們演講交流。(南加州香港商會)

人工智能 香港 加州

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