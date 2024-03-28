洛杉磯-橙縣和聖地牙哥 1月房價同比上漲6%全美最大

2024年2月間全美二手房屋銷量激增。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯-橙縣（LA-Orange County）、聖地牙哥（San Diego）成為全美房價 漲幅最大的地區，房價在2024年1月同比上漲了6%。

雖然普遍認為全美房地產 市場近年表現平淡，但仍維持上漲趨勢。而位於南加州的兩個地區房地產市場在Case-Shiller價格上漲排名中名列前茅。Case-Shiller是一個廣泛使用的房地產指數，用於追蹤和報告全美房地產市場趨勢。這個指數由標準普爾（S&P）與全球性房地產市場數據分析平台CoreLogic公司合作編製，通常每個月發布。

根據數據統計，截至2024年1月的過去12個月中，聖地牙哥房價以11.2%的上漲率領先其它追蹤統計的20個城市，洛杉磯-橙縣房價上漲了8.6%。

從全美範圍看，房價增長速度達到2022年以來的最快水平，增加了買家壓力，成為最近30年來房地產銷售最差一年。房價在2024年1月間較比2023年同期上漲了6%，這比上一年12月間的5.6%年度增長率更多。

據稱，自2022年借貸成本開始較大增幅以來，房地產市場一直難以應對，壓縮了多數消費者的購買能力。儘管最近房地產銷售庫存已經開始增加，但待售屋數量仍低於歷史水平，房源供應緊張也推高了房價。標準普爾道瓊斯指數的商品、房地產和數字資產領域主管盧克（Brian Luke)表示，「無論位於哪個城市，或者是最昂貴或相對經濟的社區，屋主在過去一年都很可能看到了可觀的收益。無論怎樣看待，指數表現都與整個市場趨勢密切相關。」

據悉，該指數追蹤的是截至一月間的三個月統計，這期間30年房貸的平均抵押貸款 利率，從最高的7.76%降至6.69%。隨著借貸成本降低，市場需求已經開始回升，二手房屋的銷售在2024年2月間飆升至一年來的最高水平。

房地產數據分析平台CoreLogic首席經濟學家赫普（Selma Hepp）表示，展望未來，春季購房旺季將使房價從冬季的低點回升。然而由於與2023年春季房價激增比較，年度增幅速度或會放緩。不過，年度增幅將保持穩健，今年可能會再次增長3%-4%。

根據全美房地產經紀協會提供的資訊，2024年2月間全美二手房銷售激增至一年來最快速度，合同成交量比上個月增加了9.5%，表明買家正在適應更高的抵押貸款利率，而房屋掛牌出售數量也在逐漸增加。