南加警涉嫌暴力執法 膝蓋壓頭拳打臉

幾名執法人員將嫌犯按倒在地，膝蓋壓住頭部。（KTLA5電視台）

南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），日前發生一起警方暴力逮捕搶劫犯的事件。現場視頻顯示，幾名執法人員將嫌犯壓倒在地，用膝蓋頂住他的頭部，並對其臉部多次拳打。目前，當局正在審查這起事件，一名警官已被行政休假（administrative leave）。

根據聖伯納汀諾縣警局的新聞稿，這起事件源於3月24日，當天主街（Main Street）16000號街區發生武裝搶劫案件，警官趕到案發現場，調查人員隨後確認，36 歲的阿特蘭多（Adelanto）居民Christian Cardenas Alonso是搶劫案的嫌疑犯。新聞稿稱，此人是一名已被定罪的重罪犯，也是活躍在街頭的犯罪團夥成員。

根據KTLA5等多家媒體的報道，3月26日（周二），警官在主街和東大道 (E Avenue)交叉口附近發現嫌犯Alonso。調查人員立即實施交通攔截，但嫌犯拒絕下車並使用武力拒捕。一名目擊者拍攝的現場畫面顯示，3名執法人員在抓捕過程中，將嫌犯壓倒在地，第4名執法人員用膝蓋頂住他的頭部，並多次拳打其臉部，場面十分激烈。

警局在一份聲明中指出，事發後，當事人立即向上級通報此事件，並對嫌犯進行治療，目前尚不清楚嫌犯傷勢。警長Shannon Dicus表示，當局正在調查警方暴力抓捕的具體情況，其中包括對所有隨身攝影機的審查，並指出一名警官已被行政休假，等待調查結果。

警局的新聞稿指出，在搜查嫌犯Alonso的車輛時，警方在後車箱內發現搶劫所得的財物。當局隨後對Alonso的一家紋身店Califa Tattoo執行搜查令，調查人員在店內發現槍枝、彈藥和一些幫派標記，其他幾名街頭幫派成員當時試圖從後門逃走。