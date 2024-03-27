這家Yelp榜上餐廳　饕客差點舔桌面不漏掉一滴湯汁

Seafood Boiler的鮮蝦淡菜綜合拼盤。（取自Yelp）

Yelp最近公布2024年的100家頂尖海鮮餐廳，其中11家來自加州 。洛杉磯市與橙縣新港灘的兩家更躋入前十，就讓我們來看看這些標榜新鮮又好吃的餐廳到底有什麼祕訣與拿手菜吧。

排名第三的是洛市南區的Holbox。他們的海膽扇貝醃魚鮮（Live Urchin & Scallop Ceviche）上桌時，海膽還會動，而且入口即化，口感就像奶油一樣。加上米其林、James Beard Awards的加持，周末排上40分鐘才能吃到一點都不意外。只是主廚兼店長Gilberto Cetina有他的堅持，他說他最寶貴的食物經驗都來自南區的攤販小店，所以Holbox絕對不會搬家，因為這就是他的家。

第五名的Hook & Anchor位在新港灘，最有名的是烤龍蝦佐大蒜帕瑪森。主廚兼店東Wayne Magnusen每周至少會到機場一次，原因就是要替緬因州來的龍蝦接機，他說店裡餐點保持新鮮的祕訣就在，完全不靠中間人。店內其他熱門菜色還有義式海鮮燉湯與龍蝦捲。一名 Yelper 說，店裡的龍蝦好吃到，我差點去舔桌子也不要漏掉一滴湯汁。

第12名的Oceana Restaurant位於河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert），鯛魚、鱸魚都有，別說是螃蟹蛋糕，連中菜的醉蝦也能做。第16名的Seafood Boiler位於河濱縣諾可市（Norco），熱門選擇包括鮮蝦淡菜綜合拼盤（65.95元），保證連最愛吃蝦的老饕都能吃到撐。