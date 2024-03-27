我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴爾的摩貨輪撞橋案 類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

這家Yelp榜上餐廳　饕客差點舔桌面不漏掉一滴湯汁

編譯胡立宗／即時報導
Seafood Boiler的鮮蝦淡菜綜合拼盤。（取自Yelp）
Seafood Boiler的鮮蝦淡菜綜合拼盤。（取自Yelp）

Yelp最近公布2024年的100家頂尖海鮮餐廳，其中11家來自加州。洛杉磯市與橙縣新港灘的兩家更躋入前十，就讓我們來看看這些標榜新鮮又好吃的餐廳到底有什麼祕訣與拿手菜吧。

排名第三的是洛市南區的Holbox。他們的海膽扇貝醃魚鮮（Live Urchin & Scallop Ceviche）上桌時，海膽還會動，而且入口即化，口感就像奶油一樣。加上米其林、James Beard Awards的加持，周末排上40分鐘才能吃到一點都不意外。只是主廚兼店長Gilberto Cetina有他的堅持，他說他最寶貴的食物經驗都來自南區的攤販小店，所以Holbox絕對不會搬家，因為這就是他的家。

第五名的Hook & Anchor位在新港灘，最有名的是烤龍蝦佐大蒜帕瑪森。主廚兼店東Wayne Magnusen每周至少會到機場一次，原因就是要替緬因州來的龍蝦接機，他說店裡餐點保持新鮮的祕訣就在，完全不靠中間人。店內其他熱門菜色還有義式海鮮燉湯與龍蝦捲。一名 Yelper 說，店裡的龍蝦好吃到，我差點去舔桌子也不要漏掉一滴湯汁。

第12名的Oceana Restaurant位於河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert），鯛魚、鱸魚都有，別說是螃蟹蛋糕，連中菜的醉蝦也能做。第16名的Seafood Boiler位於河濱縣諾可市（Norco），熱門選擇包括鮮蝦淡菜綜合拼盤（65.95元），保證連最愛吃蝦的老饕都能吃到撐。

第19名的Portofino位於舊金山，烤魷魚、烤牡蠣、龍蝦捲都受歡迎。其後則是位於洛縣喜瑞都市（Cerritos）的Nine Seafood Restaurant（第23名），聖荷西的Mariscos Costa Alegre（第24名），蘋果谷（ Apple Valley）的Pampa-Rara（第27名），聖地牙哥的Hawaiian Fresh Seafood at Centerpark Labs（第29名），舊金山的Hog Island Oyster（第86名），與范杜拉的Star Crab（第87名）。

Oceana Restaurant的醉蝦。（取自Yelp）
Oceana Restaurant的醉蝦。（取自Yelp）
Holbox的海膽扇貝醃魚鮮。（取自Yelp）
Holbox的海膽扇貝醃魚鮮。（取自Yelp）
Hook & Anchor的龍蝦燒佐大蒜帕瑪森。（取自Yelp）
Hook & Anchor的龍蝦燒佐大蒜帕瑪森。（取自Yelp）

舊金山 加州 洛縣

上一則

「168斷食法」流行 但醫學研究說反倒對心臟不好

延伸閱讀

曾犯酒駕州眾議員女參選人 初選領先

曾犯酒駕州眾議員女參選人 初選領先
南加警方嚴打毒品 共繳獲超4000磅冰毒

南加警方嚴打毒品 共繳獲超4000磅冰毒
3月11日「龍抬頭」…喝粥、吃龍蝦、敲水龍頭都是民俗禁忌

3月11日「龍抬頭」…喝粥、吃龍蝦、敲水龍頭都是民俗禁忌
有空喝茶

有空喝茶
河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁

河濱縣天然氣巴士製造廠關閉 逾400員工將裁
美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜

美食樂園／Yelp評比2024最浪漫餐廳 加州19家上榜

熱門新聞

「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅
巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工

巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工