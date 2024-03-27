洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯 一家服飾店經常被偷，店主通過監控設備發現一名女網紅也是竊賊，多次在店內零元購。為阻止這些盜竊行為，這名店主在社群媒體 上發布視頻，並公開嫌犯身份信息，他稱自己無計可施，只能採取公開羞辱的方法。沒想到此法竟奏效，視頻曝光後，女網紅退還商品，其他一些竊賊也主動上門賠錢。

（視頻來源：Kitson服飾店／記者邵敏後製）

服飾精品店Kitson店主Fraser Ross，對於店內頻繁的零元購現象忍無可忍，他希望通過自己的方式阻止盜竊行為。Ross收集店內監控記錄的盜竊畫面，並公布在社群媒體上，同時他調查這些小偷的個人資訊。

店主日前在Instagram上發布一條帖子，指出一名網紅在商店內行竊，引起人們廣泛關注。視頻顯示，這名叫Sofia Arevalo的女網紅和男友Patrick Moogan在店內合夥盜竊，Sofia在隨身的Lululemon包裡塞滿服裝，期間不慎掉落一件在地上，旁邊的男友順手遞給她一頂帽子，之後他們沒有付款匆匆離店。

店主調查發現女賊Sofia竟然是一位公眾人物，她在Instagram上擁有超過5萬名粉絲。對此，Ross表示，當人們看到打砸搶零元購案件時，通常不會想到這些嫌疑人，他們其實非常富有，擁有名車、昂貴的珠寶手袋，過著奢侈的生活。Ross在後續貼文中曝光女網紅Sofia的工作地點、以及她經常去的地方，並在文中寫道，每個人都能轉發此訊息，洛杉磯商家可以保留此人資料，根據需要禁止她進入商店，因為她對社會構成威脅。

對於自己采取的這種曝光方式，店主表示這就是公開羞辱，因為對於猖獗的盜竊現象已經無計可施，不知道該怎麼辦。Ross公開發布的帖子與視頻引起人們關注，大部分評論者都表示深有同感，支持店家的曝光方式。一名評論者指出，加州 發生這樣的事可悲荒謬，企業主沒有得到應有的保護，如果當局履行職責，業主就不必如此處理。

據悉，這名被公開曝光的女網紅Sofia回到服飾店，歸還兩件襯衫，支付偷走的帽子費用，並將自己的社交媒體帳戶設為私人帳戶。另一名小偷也在這家店行竊過，被網上曝光後，她主動上門賠償近1000元的被盜物品。